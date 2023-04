Les meilleures prestations de l'épisode de Canada's Got Talent de ce soir sur Citytv peuvent maintenant être partagées





TORONTO, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Voici quelques moments clés de l'épisode de ce soir :

CYDNEE ABBOTT, d'Oakville (Ontario), a surpris les juges avec sa routine de danse contorsionniste, Lilly l'a qualifiée de « monstre magnifique ».

a surpris les juges avec sa routine de danse contorsionniste, Lilly l'a qualifiée de « monstre magnifique ». Kardinal a appuyé sur le Golden Buzzer pour MAYA GAMZU, de Toronto (Ontario) , et il a déclaré que, avec le bon choix de chanson, cette jeune chanteuse de 14 ans pourrait remporter la palme de Canada's Got Talent.

, et il a déclaré que, avec le bon choix de chanson, cette jeune chanteuse de 14 ans pourrait remporter la palme de Canada's Got Talent. La chanteuse KATHERINE LYNN-ROSE, de Burlington (Ontario), a interprété une chanson originale sur son désir de répondre aux attentes de ses parents. Lilly dit que Katherine serait à sa place sur Broadway.

a interprété une chanson originale sur son désir de répondre aux attentes de ses parents. Lilly dit que Katherine serait à sa place sur Broadway. REESE NELSON, de Calgary (Alberta), a reçu quatre oui des juges et des félicitations spéciales par FaceTime de la part du légendaire skateboarder Tony Hawk.

a reçu quatre oui des juges et des félicitations spéciales par FaceTime de la part du légendaire skateboarder Tony Hawk. L'humoriste SYD BOSEL, de Comox (C.-B.), a dédié son « bien cuit » à ses enfants; elle a fait rire les juges aux éclats.

a dédié son « bien cuit » à ses enfants; elle a fait rire les juges aux éclats. KEVIN FAST, de Cobourg (Ontario), a fait preuve d'une force physique extraordinaire en déplaçant tous les membres d'une chorale sur la scène de #CGT.

a fait preuve d'une force physique extraordinaire en déplaçant tous les membres d'une chorale sur la scène de #CGT. Le chanteur RAYMOND SALGADO, d'Île-de-Vancouver (C.-B.), a démontré toute sa puissance vocale avec « Heaven », soulevant la foule et les juges. Howie a dit que c'était « ce que nous avons entendu de mieux ».



CYDNEE ABBOTT ? Numéro de danse

Oakville (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de CYDNEE ABBOTT ICI

MAYA GAMZU ? Chant/musique

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de MAYA GAMZU ICI

JAMES ALCOCK ? Chant/musique

Mississauga (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

CHRISTOPHER MAGAS ? Chant/musique

East St. Paul (Manitoba)

CGT.Citytv.com / YouTube

KATHERINE LYNN-ROSE ? Chant/musique

Burlington (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Jetez un coup d'oeil à la performance de KATHERINE LYNN-ROSE ICI

REESE NELSON ? Sport extrême

Calgary (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de REESE NELSON ICI

SYD BOSEL ? Humoriste

Comox (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de SYD BOSEL ICI

THE SIGMAZ ? Numéro de danse

Scarborough (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

VOICES ROCK PRIME ? Ensemble vocal

Mississauga (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

KEVIN FAST ? Cascade

Cobourg (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de KEVIN FAST ICI

KNIGHT1 ? Chant/musique

Calgary (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

DARCY MITCHISON ? Chant/musique

Hamilton (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

BRIAN TYLER ? Chant/musique

Grenville-sur-la-Rouge (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

RAYMOND SALGADO ? Chant/musique

Île-de-Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de RAYMOND SALGADO ICI

**À VENIR**

Voici un aperçu des participants et participantes de la semaine prochaine (mardi 18 avril)

JACK THOMAS ? Chant/musique

Burnaby (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

L.I.V.E ? Numéro de danse

Winnipeg (Manitoba)

CGT.Citytv.com / YouTube

XTREME SOUL STYLE ? Numéro de danse

Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

A3 RYDERZ ? Numéro de danse

Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

CURRAN DOBBS ? Humoriste

Victoria (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

JASON & BRONWYN IRWIN ? Dressage d'animaux

Southampton (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

TARA MEYER ? Numéro de cirque

Winnipeg (Manitoba)

CGT.Citytv.com / YouTube

JP PARENT ? Magie

Montréal (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

OLGA & VIOLET : MOMMY & ME ? Numéro de cirque

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

DJC ? Numéro de danse

Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

JULIA & MOSES ? Numéro de danse

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

VAL & GANNA ? Numéro de danse

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Canada's Got Talent, produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en collaboration avec Citytv, division de Rogers Sports & Média, est une émission basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

