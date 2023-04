Momentive dote sa plateforme SurveyMonkey de nouvelles fonctionnalités pour créer des sondages encore plus professionnels





Momentive (Nasdaq : MNTV), l'entreprise à l'origine de SurveyMonkey, a dévoilé aujourd'hui trois nouvelles fonctionnalités pour les personnes utilisant des abonnements SurveyMonkey payants et Entreprise. Ces trois fonctionnalités, à savoir la personnalisation linguistique des sondages, un nouveau type de question intitulé « J'aime le plus/le moins » et un collecteur d'invitations par email en multilingue, aideront les utilisateurs à créer des sondages de qualité professionnelle sans avoir une expertise poussée dans le domaine.

Pour des PME qui souhaitent connaître l'avis de leurs clients, comme pour des professionnels du marketing qui veulent optimiser une campagne publicitaire, ou encore des DRH qui cherchent à renforcer l'engagement des employés, il est essentiel de créer des sondages qui retiennent l'attention et donnent envie de répondre.

Présentation des nouvelles fonctionnalités SurveyMonkey :

La personnalisation linguistique permet d'intégrer aux sondages des branchements logiques s'appuyant sur les langues. Cette fonctionnalité améliore à la fois le déploiement et l'analyse des sondages multilingues, en offrant une vision complète des réponses. Les utilisateurs peuvent personnaliser les questions et les choix de réponse en fonction des pays ou des langues des participants. Il est désormais plus facile de recueillir des insights nuancés par pays. L'analyse des données est aussi plus simple, car les utilisateurs n'ont pas à naviguer entre les différentes versions d'un même sondage traduit en plusieurs langues. Ces fonctionnalités de personnalisation sont disponibles dès maintenant.

De nouveaux types de questions, en particulier les questions « J'aime le plus/le moins » , permettent d'évaluer la préférence relative des participants pour un élément de réponse, afin de comprendre leur ressenti de manière encore plus nuancée. Ces nouvelles questions sont disponibles dès maintenant.

Grâce à un collecteur d'invitations par email et SMS personnalisé et multilingue, les utilisateurs peuvent envoyer des invitations par email ou SMS dans la même langue que le sondage concerné, à l'aide d'un simple menu déroulant. Cela évite d'avoir à rédiger le même email/SMS dans chacune des langues du sondage. Ainsi, les personnes préparant ces sondages pourront atteindre un plus grand nombre de participants, améliorer leur taux de réponse et rendre l'expérience utilisateur plus inclusive et personnalisée. Ce collecteur sera disponible dans le courant de l'année.

Ces nouveaux outils viennent enrichir une plateforme SurveyMonkey déjà connue pour ses nombreuses fonctionnalités. Avec plus de 250 modèles de sondages rédigés par des spécialistes et SurveyMonkey Genius (notre assistant à la création de sondages), les utilisateurs peuvent combiner expertise humaine, IA et apprentissage automatique pour concevoir des sondages adaptés à leurs besoins et recueillir du feedback de qualité. Avec ces nouvelles fonctionnalités, tous les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou experts, pourront créer des sondages sophistiqués grâce auxquels ils recueilleront des données toujours plus précises.

« À la fois conviviale et puissante, la plateforme SurveyMonkey permet déjà aux spécialistes du marketing, DRH, aux professionnels de l'expérience client, aux dirigeants de PME et à bien d'autres acteurs du monde de l'entreprise de recueillir des données clés pour prendre des décisions stratégiques, » rappelle Aleks Bass, Vice-présidente du Product Management chez Momentive. « Ces nouvelles fonctionnalités offrent à nos utilisateurs encore plus de possibilités pour personnaliser facilement leurs sondages et obtenir les informations exploitables dont ils ont besoin. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://fr.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/create-surveys-and-forms.

À propos de SurveyMonkey

SurveyMonkey by Momentive (NASDAQ : MNTV) est un des leaders mondiaux des sondages et formulaires en ligne, des solutions qui permettent aux utilisateurs du monde entier de transformer le feedback en actions concrètes. Grâce à notre plateforme intuitive, chacun peut exploiter sa curiosité de manière rapide et efficace. Avec plus de 20 millions de réponses collectées chaque jour, nous donnons aux entreprises les moyens de satisfaire et de fidéliser leurs clients, mais aussi d'en attirer de nouveaux en renforçant leur avantage concurrentiel sur le marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur surveymonkey.com.

