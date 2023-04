Conga lance Conga Revenue Lifecycle Cloud, première plateforme en son genre offrant aux entreprises une évolutivité, une intelligence et une prévisibilité des revenus inégalées





Conga, le chef de file mondial de la gestion du cycle de vie des revenus, a annoncé aujourd'hui le lancement de Conga Revenue Lifecycle Cloud, une plateforme cloud unique en son genre qui prend en charge les complexités de la gestion des revenus, permettant aux entreprises d'améliorer leur efficacité et le degré de certitude, pour générer, configurer, fixer les prix, établir des devis, passer des contrats, négocier, gérer, collecter et renouveler les revenus. En mettant à niveau sa technologie de base et en passant d'un ensemble d'applications à une solution cloud complète et ouverte, Conga renforce sa position sur le marché et auprès de ses partenaires, et fait progresser les capacités des clients à accélérer la transformation des cycles de vie de leurs revenus.

Les entreprises d'aujourd'hui sont de plus en plus contraintes de réduire leurs coûts, ce qui les oblige à se réinventer en faisant plus avec moins. Les revenus sont le carburant qui sous-tend la capacité des entreprises à réussir, à rester à flot et à éviter les licenciements, mais la plupart des organisations manquent d'une solution holistique leur permettant de prévoir, de générer et de collecter leurs revenus. La plateforme Revenue Lifecycle Cloud de Conga, première en son genre, répond aux complexités uniques des organisations tout en offrant des interactions client transparentes et une plus grande certitude à chaque point de contact pour générer la prévisibilité des revenus que les entreprises recherchent. Jusqu'à présent, aucune solution unique n'existait pour relever ce large éventail de défis. Des propositions aux devis, en passant par la signature des accords, la réalisation des contrats, la facturation, la gestion des obligations, l'exécution et le renouvellement, Conga Revenue Lifecycle Cloud offre désormais les solutions qui permettent aux entreprises non seulement de rester résilientes, mais également de prospérer.

Conga Revenue Lifecycle Cloud est la seule solution capable d'effectuer des transactions complexes avec des performances et une évolutivité à la pointe de l'industrie. Conga propose un système d'enregistrement unique offrant une source de vérité unifiée pour générer des informations tout au long des processus liés aux revenus des entreprises, avec une plateforme ouverte conçue pour fonctionner à partir de n'importe quel fournisseur d'infrastructure cloud. La plateforme cloud offre davantage de choix aux clients pour intégrer Conga où ils le souhaitent - que ce soit via l'expérience utilisateur (UX) Conga, via des applications commerciales (comme Salesforce, ServiceNow, etc.), ou même via leur propre UX en utilisant les API de Conga.

L'application de l'IA et de l'apprentissage automatique à la plateforme Conga Revenue Lifecycle Cloud offre un système intelligent permettant une plus grande prévisibilité. Conga supprime les processus manuels grâce à l'automatisation pour améliorer l'efficacité, la prévisibilité et la précision des activités liées aux revenus. La plateforme automatisée, intégrée et intelligente de Conga offre un aperçu de la façon dont les revenus issus d'un domaine affectent les revenus d'un autre domaine, permettant notamment de :

Prévoir quels sont les clients les plus susceptibles de se réabonner, de se désabonner ou d'être éligibles pour une vente croisée ou une vente incitative, aidant à maximiser les fonds qu'un client est censé dépenser pour améliorer ses résultats.

Prédire et découvrir les risques avant que ceux-ci ne deviennent un problème pour l'entreprise.

Apporter les solutions permettant de veiller à l'exactitude des prix sur tous les devis, bons de commande, factures, etc. afin d'assurer des revenus et des paiements maximaux à l'entreprise grâce à des systèmes intégrés.

Appliquer les politiques de revenus et les politiques contractuelles.

Rationaliser le contracting des revenus et la gestion en termes de risque/respect des obligations.

« Conga est le seul fournisseur à proposer ce type de solution cloud avancée, capable de prendre en charge des flux de travail complexes et de fournir le cycle de vie complet des revenus à grande échelle », a déclaré Grant Peterson, chef de produit chez Conga. « Avec Conga Revenue Lifecycle Cloud, nous plaçons le client au centre de la croissance, en brisant la mentalité du canal unique et en créant un moteur de vente évolutif. Cela nous permet d'aider nos clients à se concentrer sur la transformation continue. Nous sommes on ne peut plus ravis de tenir notre promesse, qui est de fournir aux clients les outils dont ils ont besoin pour une expérience d'achat transparente au travers des différents canaux afin d'atteindre le succès en termes d'exploitation des revenus. »

Au sein d'une organisation, divers services peuvent également bénéficier de la plateforme Conga Revenue Lifecycle Cloud. Par exemple, les équipes RH qui n'utilisent pas Salesforce peuvent désormais utiliser Conga pour générer des documents ? comme des lettres d'offre, des relevés de prestations, et autres ? et ce n'importe où, avec des données provenant de n'importe quel système d'enregistrement. Les commerciaux peuvent également utiliser Conga pour accélérer les cycles d'affaires en automatisant les activités de vente (y compris les propositions et les devis) à chaque étape, de la demande jusqu'au renouvellement, augmentant ainsi la productivité des ventes et améliorant l'expérience d'achat des utilisateurs.

Les clients bénéficient également d'une expérience d'achat de bout en bout plus transparente sur tous les canaux, produits et secteurs avec Conga Revenue Lifecycle Cloud grâce aux fonctionnalités uniques suivantes :

Modèle de données unifié : les données peuvent être utilisées à partir de n'importe quel système d'enregistrement, à travers les applications et les processus. Cela permet une meilleure collaboration parmi les équipes interfonctionnelles impliquées dans le cycle de vie des revenus, et élimine les silos dans la prise de décision grâce à une source de vérité unique.

Plateforme ouverte : l'architecture « API-First » de Conga permet aux entreprises de s'intégrer directement aux applications d'entreprise, aux outils de GRC et aux PGI qu'elles utilisent déjà pour une expérience transparente du cycle de vie de l'exploitation des revenus.

Capacités de premier ordre : qu'il s'agisse d'une fonctionnalité ou d'un ensemble global de fonctionnalités unifiées, Conga offre une vraie valeur commerciale matérielle et permet la simplicité dans un cycle de vie des revenus généralement complexe.

Meilleure échelle/performance du secteur : Suppression des limitations liées à une tarification complexe, aux offres groupées importantes et aux règles complexes en matière de revenus.

« Le chiffre d'affaires est le moteur des entreprises. Conga est consciente de cette opportunité et de la nécessité d'aider les entreprises à réinventer la manière dont elles se connectent avec leurs clients pour assurer la bonne exploitation de leurs revenus », a déclaré Noel Goggin, PDG et responsable de la culture chez Conga. « Nous rencontrons nos clients là où ils se trouvent et réimaginons l'expérience client de bout en bout tout au long du cycle de vie des revenus grâce à nos dernières innovations. L'introduction de la plateforme Conga Revenue Lifecycle Cloud est une nouvelle preuve que Conga vise à adopter une approche centrée sur le client pour créer des parcours client personnalisés qui attirent, stimulent et transforment les activités de nos clients. »

Pour plus de détails sur Conga Revenue Lifecycle Cloud, rendez-vous sur https://conga.com/products/revenue-lifecycle-suite.

À propos de Conga

Conga élimine la complexité dans un monde de plus en plus complexe. Grâce à notre solution de gestion du cycle de vie des revenus, nous transformons les complexités uniques de chaque entreprise en matière de configuration des commandes, d'exécution, et de processus de renouvellement des contrats avec un modèle de données unifié qui s'adapte aux exigences commerciales en constante évolution et assure l'alignement de la compréhension et des efforts de chaque équipe. Notre approche est fondée sur le « Conga Way », un cadre visant à promouvoir l'esprit d'entreprise et l'accomplissement commun pour défendre nos plus de 11 000 clients. Nous sommes engagés envers nos clients et notre but est d'éliminer la complexité dans un monde de plus en plus complexe. Nos solutions s'adaptent rapidement à l'évolution des modèles commerciaux afin que vous puissiez normaliser vos processus de gestion des revenus.

Conga est présente à l'échelle mondiale, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur conga.com, ou suivez Conga sur Twitter : @CongaHQ.

