INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau





QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau. À cette occasion, le ministre sera accompagné du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, ainsi que de la mairesse de Gatineau, Mme France Bélisle.

Date : 13 avril 2023



Heure : 13 h



Lieu : Maison de la culture de Gatineau

855, boulevard de la Gappe

Gatineau (Québec) J8T 8H9

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h, le 13 janvier 2023, à l'adresse courriel suivante : [email protected] .

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

