La ministre Marci Ien présente les investissements du budget de 2023 pour renforcer le système public de soins de santé





MISSISSAUGA, ON, le 11 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a visité l'Académie de médecine de Mississauga (campus de l'Université de Toronto à Mississauga (UTM)), le Centre de soins de santé communautaire de Mississauga Est et l'équipe de la santé familiale à l'Hôpital Credit Valley à Mississauga, en Ontario, pour présenter les investissements du budget de 2023 dans les soins de santé publics. Ces investissements permettront à tous les Canadiens de recevoir les soins qu'ils méritent et dont ils ont besoin, où qu'ils se trouvent.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19.

La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830?000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 361?600 en Ontario. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

Afin de renforcer le système universel de soins de santé public du Canada, le budget de 2023

y injecte 198,3 milliards de dollars - dont 77?milliards de dollars en Ontario - pour réduire les retards, élargir l'accès aux services de santé familiale et s'assurer que les provinces et les territoires sont en mesure d'offrir en temps opportun les soins de santé de qualité que la population canadienne mérite et s'attend à recevoir. Cet investissement comprend 46,2 milliards de nouveaux fonds versés aux provinces et aux territoires par l'intermédiaire de nouvelles mesures du Transfert canadien en matière de santé, ainsi que des accords bilatéraux sur mesure pour répondre aux besoins de chaque province et territoire, un soutien au salaire des préposés aux services de soutien à la personne et un Fonds d'investissement-santé pour les territoires. Ce financement doit servir à améliorer les soins de santé que reçoit la population canadienne; les provinces et les territoires ne doivent pas l'utiliser pour remplacer leurs investissements prévus en santé.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

Citations

« En ces temps difficiles, dans un monde toujours plus complexe, le Canada reste le meilleur endroit où vivre. Le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé publics et bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour tout le monde. Les investissements figurant dans le budget de 2023 constituent une étape importante pour garantir aux Canadiennes et aux Canadiens une vie plus saine et plus heureuse. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Produits connexes

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 16:58 et diffusé par :