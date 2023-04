headversity se joint à Respect Group pour enrichir ses solutions préventives en matière de santé mentale





headversity, un chef de file dans le domaine des technologies de formation préventive en santé mentale destinées aux employeurs, annonce aujourd'hui l'acquisition de Respect Group Incorporated (Respect), une société proposant des formations interactives axées sur la prévention de l'intimidation, des abus, du harcèlement et de la discrimination ("bullying, abuse, harassment and discrimination" ou BAHD en anglais). Les deux entreprises proposeront des outils complets ainsi que la formation nécessaire à la création d'environnements de travail psychologiquement sains et, à terme, à la mise en place de ressources humaines plus résilientes et plus inclusives.

Respect se joint à headversity en tant que leader du marché, en vue de développer une culture de travail inclusive, saine et respectueuse, par le biais d'outils de formation et de certification en ligne ayant permis à plus de 2,1 millions de cadres à travers l'Amérique du Nord d'acquérir de nouvelles compétences. En intégrant les solutions de Respect à la plateforme d'assistance préventive de headversity (PRE.A.P.), la société combinée proposera aux employeurs une solution globale, combinant des formations en matière de santé mentale et de résilience avec des cours de certification interactifs. Cette solution leur permettra de créer et de maintenir des cultures de bien-être mental et de respect.

"Respect a vu le jour il y a près de 20 ans dans le but d'éliminer le BAHD, en inspirant une culture mondiale du respect", a déclaré Sheldon Kennedy, cofondateur de Respect et ancien joueur de hockey de la NHL. "Nous sommes fiers de l'entreprise que nous avons développée et des clients à qui nous avons offert nos services, et nous sommes impatients d'entamer le prochain volet de notre histoire avec headversity."

D'après une enquête réalisée par AllVoices, 44 % des employés ont été victimes de harcèlement au travail, impactant directement leur santé mentale. Les problèmes de santé mentale touchent non seulement l'employé, mais aussi son employeur : l'Organisation mondiale de la santé considère que l'anxiété et la dépression représentent une perte de productivité de 1 000 milliards de dollars par an au niveau de l'économie mondiale. PRE.A.P. de

headversity aborde ce problème de front. La plateforme propose des micro-formations et des exercices quotidiens à mettre en oeuvre au travail avec les collègues ou à la maison en famille. La formation a pour objectif d'éviter que les employés n'atteignent le stade de la crise. Elle a prouvé son efficacité à raison de cinq minutes par semaine. headversity a influencé la vie de plus de trois millions d'employés au sein d'organisations de toutes tailles, notamment Denver Broncos, Shell, Detroit Pistons et London Drugs. Notre clientèle s'élargira davantage grâce au réseau de Respect, qui compte de nombreuses organisations telles que la LNH, KPMG et Hockey Canada.

"Les problèmes de santé mentale nuisent à notre personnel, entraînant des problèmes pour nos employés qui, à leur tour, nuisent aux entreprises pour lesquelles ils travaillent", explique le Dr Ryan Todd, directeur général de headversity. "Respect et headversity ont une mission et une culture communes, et nous nous réjouissons de cette union pour accélérer la mise en place d'une main-d'oeuvre résiliente et inclusive."

"Au nom de toute l'équipe de Respect, nous nous réjouissons de pouvoir mettre la puissance de notre offre collective à la disposition d`un nombre encore plus important de personnes et de créer ainsi plus d`impact et de changement de culture", a déclaré Wayne McNeil, cofondateur de Respect. "Sheldon et moi avons hâte de rejoindre headversity et d'aider encore plus d'organisations à développer des environnements psychologiquement sains, résilients et respectueux."

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://headversity.com/.

À propos de headversity

Axée sur la prévention, headversity propose des formations qualifiantes afin d'aider les salariés à améliorer leur bien-être mental en relevant trois défis récurrents : la santé mentale, la sécurité sur le lieu de travail et l'excellence opérationnelle. Avec une plateforme d'assistance préventive (PRE.A.P.) qui redéfinit l'industrie en offrant des expériences proactives et numériques d'amélioration de la santé mentale pour l'ensemble du personnel, nous avons contribué à renforcer la résilience de plus d'un million d'employés à travers le monde et à les aider à faire face à l'adversité.

À propos de Respect Group

Respect Group a été créé en 2004 par les cofondateurs Sheldon Kennedy et Wayne McNeil pour poursuivre leur passion commune : la prévention de l'intimidation, des abus, du harcèlement et de la discrimination (BAHD). Respect Group compte plus de 30 personnes de talent animées par la volonté de créer une culture mondiale du respect. En tant que premier fournisseur en ligne d'éducation en matière de prévention de l'intimidation, des abus, du harcèlement et de la discrimination au Canada, Respect Group a certifié plus de 2,1 millions de personnes impliquées dans le sport, les écoles et le milieu professionnel.

