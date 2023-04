Projet d'agriculture de proximité pour l'autonomie alimentaire du Québec - Le gouvernement du Québec octroie un montant de 600 000 $ aux Serres St-Élie





QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 600 000 $ aux Serres St-Élie pour la réalisation de leur projet de construction de serres jumelées. La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, en ont fait l'annonce au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne.

Le projet des Serres St-Élie consiste en la construction de serres d'une superficie totale de 3 745 mètres carrés pour la production de fleurs annuelles, de fines herbes et de plants de légumes destinés à la vente directe au consommateur. Ces nouvelles serres permettront d'augmenter la production de 156 000 plants annuellement.

La somme est issue du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles en vue de soutenir le chantier du gouvernement de doubler la superficie de culture en serre. Cette annonce s'inscrit dans une vision d'accroissement de l'autonomie alimentaire du Québec.

« L'accès à des produits locaux et l'augmentation de la production horticole en serre font partie de nos priorités gouvernementales. Je suis fier de l'engagement des producteurs, qui sont de plus en plus nombreux à suivre cette voie. Ils contribuent à stimuler et à diversifier l'économie, et à alimenter sainement la population québécoise. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne les efforts et la passion des dirigeants des Serres St-Élie, qui contribuent à augmenter l'offre aux consommateurs de produits du Québec. Je félicite madame Gosselin pour ce projet qui aura d'importantes retombées dans la région. »

Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Je salue le leadership des propriétaires des Serres St-Élie, qui inspirera certainement les producteurs de la région et d'ailleurs. Ce projet contribuera à rapprocher les consommateurs des producteurs. J'invite tous les Estriens à découvrir leurs produits. Bon succès à toute l'équipe! »

M. André Bachand, député de Richmond

Selon les estimations du Ministère, le volume de production de fruits et légumes en serre a presque doublé depuis 2018. Plus précisément, il aurait augmenté de 36 000 tonnes de 2018 à 2023, alors qu'il était estimé à 41 533 tonnes au début de la période.

Les objectifs du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles sont d'accroître la production serricole québécoise par la stimulation des investissements, d'augmenter les superficies des serres sur le territoire québécois et de moderniser les installations serricoles existantes.

La Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025 a comme objectif de doubler la superficie de fruits et de légumes en serre d'ici 2025, c'est-à-dire de passer de 123 à 246 hectares. À ce jour, on compte 78 hectares de nouvelles serres, dont 66 hectares de fruits et de légumes, soit un peu plus de 54 % de l'objectif.

