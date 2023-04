Air Canada annonce le départ à la retraite d'Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières





John Di Bert sera le nouveau vice-président général et chef des Affaires financières à compter du 1er juillet 2023

MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite d'Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières, le 30 juin 2023. Il sera remplacé par John Di Bert, qui connaît bien le domaine de l'aviation et est actuellement chef de la direction financière à Clarios International Inc.

« Au cours de sa carrière de 13 ans à Air Canada, Amos a occupé les deux postes financiers les plus importants de la Société et a grandement contribué à sa réussite globale, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction. Solide partenaire pour moi, il a su jouer un rôle de premier plan en représentant Air Canada auprès de nombreuses parties prenantes externes.

« Guidée par les conseils et les décisions d'Amos, Air Canada a enregistré des progrès considérables à bien des égards, notamment en ce qui concerne la gestion du parc aérien, la compression des coûts et la rentabilité, de même que la planification et l'exécution sur les plans stratégique et commercial. Amos a aussi joué un rôle clé dans le renforcement de notre bilan et de notre flux de trésorerie : c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de résister aux répercussions de la COVID-19 et de nous assurer que nous avions la résilience nécessaire pour nous rétablir rapidement, en nous donnant la possibilité d'investir dans notre croissance future. Ses compétences en finances et en leadership, mais aussi son sens de l'humour, son dynamisme et son engagement, manqueront à tous à Air Canada. Tout le personnel se joint à moi pour souhaiter à Amos une longue et heureuse retraite. »

Annonce du nouveau chef des Affaires financières

« Je suis heureux d'annoncer que John Di Bert sera notre nouveau vice-président général et chef des Affaires financières à compter du 1er juillet, a poursuivi M. Rousseau. John a une expérience approfondie, tant dans des rôles de haute direction que dans le secteur de l'aéronautique, ayant occupé les fonctions de chef de la direction financière chez Bombardier et Pratt & Whitney Canada. Il pourra mettre à profit la diversité de son vaste bagage d'expériences acquises dans la gestion de la performance globale d'entreprises, l'exécution de stratégies de fusions et d'acquisitions, la réalisation d'opérations sur les marchés des capitaux d'emprunt et des capitaux propres, et la mise en place de processus de planification stratégique.

« En ces lendemains de pandémie, nous nous estimons particulièrement privilégiés d'avoir pu attirer une personne de ce calibre pour aider Air Canada à réaliser son plein potentiel. Originaire de Montréal, John se joindra à la Société dès le 1er mai pour permettre une transition efficace. Au nom de tous les employés, je lui souhaite la bienvenue à Air Canada, et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui. »

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

