300 000 nouveaux arrivants au Québec et 1 million au Canada : de nouvelles perspectives pour les entreprises





Selon LAT Multilingue, une agence de traduction et d'adaptation marketing établie à Montréal, les nouveaux arrivants au Québec représentent une grande opportunité d'affaires pour les entreprises prêtes à les rejoindre. Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), le nombre d'immigrants temporaires au Québec tournait autour de 290 000 en date du 1er juillet 2022. Si on ajoute les chiffres de Statistique Canada pour le troisième trimestre de l'année 2022, le Québec compte 324 000 immigrants temporaires, un groupe qui inclut à la fois les travailleurs étrangers, les étudiants internationaux et les demandeurs d'asile. Avec un nombre record de 1 million de nouveaux arrivants en 2022, il se parle plus de 200 langues dans l'ensemble du Canada..

Les langues les plus parlées au Québec après le français sont l'anglais, l'espagnol, l'arabe, l'italien, le créole haïtien, et le mandarin.

Pour réussir dans un tel marché, il est plus important que jamais d'opter pour une approche de marketing efficace, respectueuse, inclusive et adaptée à la culture.

En élargissant leur contenu et leur portée pour toucher les différentes communautés et en suivant des conseils pratiques pour diffuser un message percutant, les marques peuvent tisser des liens avec des groupes démographiques ciblés et les fidéliser. Créer de tels liens assure une croissance exponentielle au fil des ans.

Grâce aux services de traduction et d'interprétation, les professionnels de la langue aident les entreprises à atteindre les communautés locales.

« Une communication efficace est essentielle pour établir des relations, affirme Lise Alain, présidente de LAT Multilingue. En s'adaptant aux différences culturelles, les entreprises peuvent toucher des marchés auparavant inaccessibles et fidéliser une nouvelle clientèle. »

« Les différentes communautés au pays vivent des expériences qui leur sont propres et qui façonnent leurs valeurs et leurs croyances, ajoute Julie Wong-Gravend, vice-présidente de LAT Multilingue. En privilégiant l'inclusivité et la sensibilité culturelle, les entreprises peuvent à la fois accroître leur rentabilité et contribuer à une société plus tolérante et ouverte. »

À propos de LAT Multilingue :

LAT Multilingue offre des services de traduction, d'interprétation et de marketing multiculturel depuis plus de 20 ans. Son équipe d'experts permet aux entreprises de communiquer efficacement avec les différentes communautés et de composer avec les défis de la langue et de la culture sur le marché actuel.

Pour en savoir plus sur LAT, visitez le www.latmultilingual.com/fr.

