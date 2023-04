OLG ET LES RAPTORS DE TORONTO METTENT EN VEDETTE SIX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE BASKETBALL REMARQUABLES





TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et les Raptors de Toronto sont ravis d'appuyer six organismes communautaires locaux qui changent la vie des gens grâce au basketball.

Inspirés par le maillot de l'édition ville des Raptors de Toronto, qui célèbre les six quartiers de Toronto, OLG et les Raptors de Toronto ont partagé les histoires de ces «?Borough Ballers?» pour les aider à poursuivre leur mission. Chaque organisme se concentre sur la création d'espaces positifs, inclusifs et valorisants pour leurs collectivités. Leurs histoires inspirantes peuvent être visionnées à olg.ca/BOROUGHBALLERS.

Du 23 mars au 6 avril, des amateurs de basketball enthousiastes ont contribué à stimuler les dons en jouant au jeu gratuit des Borough Ballers sur l'application des Raptors de Toronto. Chaque fois qu'un partisan jouait au jeu, OLG et les Raptors faisaient un don à l'organisme choisi par le partisan.

Un total de 91 132,00 $ a été remis aux organismes communautaires de basketball lors du match des Raptors de Toronto.

«?À OLG, nous sommes inspirés par les gens qui changent des vies grâce au sport et nous sommes fiers de faire équipe avec les Raptors de Toronto pour mettre en valeur et soutenir ces six organismes remarquables, a déclaré Maxine Chapman, vice-présidente et dirigeante, Marque et Commercialisation, d'OLG. Merci à tous ceux qui ont joué pour leur quartier. Vous avez montré que l'amour du basketball peut avoir un impact positif au-delà du terrain.?»

«?Nous sommes reconnaissants envers les partisans des Raptors d'avoir participé au programme Borough Ballers et d'avoir aidé à recueillir des fonds pour divers organismes sans but lucratif dans les six arrondissements de Toronto à travers le prisme unificateur du basketball, a déclaré Jordan Vader, vice-président principal, Partenariats mondiaux, de MLSE. Grâce à notre partenariat avec OLG, nous sommes fiers d'appuyer les efforts de ces six organismes et d'honorer ces groupes sur le terrain à la mi-temps d'un match des Raptors de Toronto. »

D'autres informations sur chacun des organismes de basketball peuvent être consultées ici :

Etobicoke : Pound the Rock

North York: Grassroots Canada

East York: ONPARA

York: High5 Foundation

Vieux-Toronto : Rainbow Hoops

Scarborough : Hoop Queens

À OLG, nous jouons pour l'Ontario. La totalité de nos profits est réinvestie dans la province afin de créer des collectivités fortes et d'améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 57 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

Jouezsense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

Cliquez ici si vous voulez vous désabonner de ces courriels.

SOURCE OLG

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 14:15 et diffusé par :