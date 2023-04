Autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville - Poursuite des travaux de renforcement du pont de l'Île-aux-Tourtes jusqu'à l'été





MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à informer les usagers de la route et ses partenaires que les travaux de renforcement au pont de l'Île-aux-Tourtes, requis à la suite de la progression de certaines fissures existantes sur une poutre en décembre 2022, se poursuivront jusqu'au courant de l'été 2023. Rappelons qu'afin de poursuivre les interventions en toute sécurité pour les usagers de la route et les travailleurs, la fermeture d'une voie supplémentaire est nécessaire puisqu'il faut diminuer les charges sur la poutre déficiente.

Le Ministère est au fait des inconvénients que ces travaux causent aux usagers de la route et des retards supérieurs à l'habitude pour traverser le pont. C'est pourquoi il a pour objectif de rouvrir le plus rapidement possible une cinquième voie sur le pont et de remettre en place la gestion dynamique de la circulation. Toutefois, le Ministère ne fera jamais de compromis avec la sécurité des usagers de la route et des travailleurs. Pour le moment, aucune augmentation de charges sur le pont n'est possible.

Rappel sur la gestion de la circulation et sur les mesures d'atténuation

Deux voies par direction restent disponibles en tout temps pour les usagers de la route sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. Afin d'atténuer les répercussions de cette configuration requise durant les travaux de renforcement, le Ministère a aménagé temporairement une voie réservée dans la voie de gauche de l'autoroute 40, diminuant ainsi le temps requis pour les autobus, les taxis, les véhicules d'urgence ainsi que les covoitureurs (deux personnes à bord et plus) pour atteindre le pont.

Le Ministère finance également des mesures d'atténuation en transport collectif dans le secteur. En 2023, un montant de près de 1,9 M$ est prévu afin de financer :

24 départs sur la ligne Express A-40 entre Vaudreuil-Dorion et la station de métro Côte-Vertu;

et la station de métro Côte-Vertu; 34 départs sur les lignes 7 et 10 entre Vaudreuil-Dorion , Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire ;

, et ; 22 départs sur la ligne 35 dans le secteur de L'Île-Perrot.

Construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes a atteint la fin de sa vie utile et doit être reconstruit. La signature du contrat, prévue au printemps 2023, marquera le début imminent des travaux de conception et de construction du futur pont. Les travaux préparatoires de déboisement et de forage nécessaires à la construction de la nouvelle structure se sont amorcés le 27 février 2023.

