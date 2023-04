Avis aux médias - Épisode de verglas - Montréal passe en mode rétablissement et fait son bilan de la situation





MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif, Alain Vaillancourt, et le coordonnateur de la sécurité civile et directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann, invitent les représentantes et les représentants des médias à un point de presse pour faire le bilan de la situation entourant l'épisode de verglas qui a touché le territoire montréalais.

Date : Le mardi 11 avril 2023



Heure : 14 h



Lieu : Quartier général du Service de sécurité incendie de Montréal

4040, avenue Du Parc

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse : [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 13:03 et diffusé par :