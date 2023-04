Polysleep élargit sa gamme avec deux nouveaux modèles





MONTRÉAL, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polysleep, chef de file québécois des matelas en mousse, dévoile le résultat de plusieurs mois de recherche, les matelas Zephyr 2.0 et Aura. Équipés de fonctions uniques à la fine pointe de la technologie, ces deux nouveaux produits viennent compléter la collection d'articles du sommeil de l'entreprise d'ici.



« La vision de Polysleep, c'est que le sommeil fait partie intégrante d'une bonne santé et la science à ce sujet progresse continuellement. On doit donc s'adapter en conséquence et offrir à notre clientèle des matelas innovants qui conviendront aux dormeurs les plus exigeants. » affirme Jeremiah Curvers, président et fondateur de Polysleep.

Zephyr 2.0

D'une épaisseur inégalée de 12 pouces, le Zephyr 2.0 est doté de la technologie Nanobionic® qui redirige la chaleur infrarouge émise par le corps assoupi vers ce dernier pour l'aider à se reposer et à récupérer plus rapidement. La combinaison de deux technologies de rafraîchissement, le matériau de changement de phase Polycool® (MCP) et la mousse infusée de GelFlex Plus, équilibre également les variations dans la température corporelle lors du sommeil. Tous trois exclusifs à Polysleep, ces ajouts rendent le Zephyr 2.0 le matelas le plus haut de gamme de la marque à ce jour.

Aura

Composé de trois épaisseurs et de quatre types de mousse différents, le modèle Aura offre un support incomparable. Chaque mouvement et vibration est isolé grâce à sa couche supérieure faite de mousse viscoélastique ventilée. La surface du matelas demeure donc stable et fraîche.



La réputation des produits de qualité Polysleep n'est plus à faire. En plus des solutions mentionnées ci-haut, chaque matelas vendu est composé d'une mousse antimicrobienne médicale certifiée ISO qui protège votre matelas des bactéries et acariens tout en offrant le support nécessaire à une bonne nuit. Ils disposent également d'un contour de soutien intégré combattant l'affaissement et assurant un sommeil réparateur pour tous.

Les modèles Zephyr 2.0, Aura et Polysleep sont en vente en ligne ainsi que chez tous les détaillants participants. Le matelas Origine demeure exclusivement vendu en ligne. Trouvez un détaillant près de chez vous.

À propos de Polysleep

Fondée en 2016, l'entreprise québécoise Polysleep est un leader dans l'industrie du matelas, poussée par le désir d'amener les meilleures solutions de sommeil possibles pour une vie équilibrée. Disponibles en ligne et chez les détaillants participants et entièrement fabriqués à Montréal, les matelas Polysleep sont conçus pour répondre aux plus hautes exigences des clients et matière de sommeil, tout en contribuant au rayonnement de l'économie locale et en réduisant l'impact environnemental. Polysleep est la seule marque québécoise qui se dédie aux divers besoins de ses clients, contrairement à d'autres marques de matelas qui se concentrent uniquement sur la surface, affectant ainsi la qualité du sommeil. Dans le but d'améliorer le monde grâce à un meilleur sommeil, Polysleep fait don d'un matelas à une personne dans le besoin pour chaque dizaine de matelas vendus, en collaborant avec des centaines d'organismes de bienfaisance à travers le Canada et en soutenant des initiatives locales au nom de la communauté et de l'environnement.

