La ministre Bennett souligne les investissements de 359,2 millions de dollars du budget de 2023 pour contrer les risques liés à la consommation de substances au Canada





Améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose au Canada atlantique

HALIFAX, NS, le 11 avril 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de partout au pays perdent des êtres chers à la suite de surdoses causées par un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxiques. Collectivement, grâce à la réduction des risques, au traitement, aux services et aux efforts de prévention déployés de concert avec tous les ordres de gouvernement, le gouvernement du Canada s'efforce de réduire la stigmatisation, de sauver des vies et de veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des drogues reçoivent les services et le soutien dont elles ont besoin pour sauver leur vie.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, souligne l'investissement proposé dans le budget 2023 d'un peu plus de 359 millions de dollars pour soutenir une stratégie canadienne renouvelée sur les drogues et autres substances, ce qui continuera de guider le travail du gouvernement en vue d'affronter la crise des surdoses et plus largement les risques liés à la consommation de substances.

La stratégie renouvelée continuera d'appuyer un continuum complet d'options basées sur des preuves pour les Canadiens qui en a besoin, ainsi que des stratégies nouvelles et innovantes, en plus de soutenir l'accès à un éventail de services sociosanitaires, notamment le traitement et le rétablissement, pour ceux qui sont prêts.

De plus, la ministre Bennett a annoncé près de 4 millions de dollars en financement fédéral pour neuf projets dans la région atlantique offerts dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS). Ce financement permettra aux personnes vivant dans la région atlantique d'avoir un meilleur accès à la prévention, à la réduction des risques et aux services de traitement. Ceci inclut les personnes touchées de façon disproportionnée par les risques liés à la consommation de substances ou qui doivent faire face à des obstacles dans l'accès aux services, telles que les jeunes, les Autochtones et les personnes 2ELGBTQIA+.

Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés Autochtones, les intervenants, les personnes avec une expérience vécue et vivante et les organismes de partout au pays afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour tous les Canadiens, de sauver des vies et de mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

« Nous devons tout faire pour nous assurer que les personnes qui consomment des substances au Canada aient accès au meilleur soutien possible, au moment et là où elles en ont besoin. Nous investissons dans une stratégie canadienne renouvelée sur les drogues et autres substances pour orienter les travaux du gouvernement visant à sauver des vies, à protéger la santé et à assurer la sécurité des de tous les Canadiens. Merci aux organisations qui reçoivent du financement aujourd'hui, et à celles qui travaillent sans relâche partout au Canada pour sauver des vies. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Au Canada, les jeunes souffrent parfois de douleurs non traitées et évitables en raison de préjugés et de la peur liés à la prescription et à l'utilisation d'opioïdes. Les opioïdes peuvent être un élément important d'une bonne gestion de la douleur chez les jeunes, mais à l'heure actuelle, il n'existe pas de recommandations fondées sur des données probantes. L'organisme Pour la douleur chez les enfants (SKIP), hébergé à l'Université Dalhousie et codirigé par Santé des enfants Canada, est heureux de recevoir ce financement pour mener une initiative nationale visant à améliorer l'utilisation efficace, sûre et équitable des opioïdes pour le traitement de la douleur chez les jeunes au Canada. Nous travaillons en partenariat avec des jeunes, des soignants, des professionnels de la santé, des décideurs et d'autres personnes pour élaborer de nouvelles ressources, échanger de l'information, renforcer les capacités et lancer une campagne de sensibilisation du public axée sur l'utilisation médicale des opioïdes pour la gestion de la douleur chez les jeunes. »

Dre Katie Birnie

Directrice scientifique adjointe, SKIP; professeure associée, Université Dalhousie; professeure adjointe, Université de Calgary

Dre Christine Chambers

Directrice scientifique, SKIP; professeure, Université Dalhousie

Les plus récentes données indiquent que de janvier à septembre 2022, les décès et les méfaits liés aux opioïdes se maintenaient à des niveaux élevés, avec 20 décès et 14 hospitalisations par jour.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du Canada accorde du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

. Par l'intermédiaire du PUDS, le gouvernement du accorde du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour lutter contre les problèmes actuels de consommation de drogues et d'autres substances au . Depuis 2017, Santé Canada a investi plus de 400 millions de dollars dans plus de 380 projets du PUDS. Cet investissement comprend plus de 100 millions de dollars pour des projets d'approvisionnement plus sécuritaire au Canada dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, ainsi que pour le soutien d'un éventail de projets de prestation de services en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Nouveau-Brunswick, de projets de transfert et d'échange de connaissances et de projets de recherche.

a investi plus de 400 millions de dollars dans plus de 380 projets du PUDS. Cet investissement comprend plus de 100 millions de dollars pour des projets d'approvisionnement plus sécuritaire au dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, ainsi que pour le soutien d'un éventail de projets de prestation de services en Colombie-Britannique, au , en , au Québec et au Nouveau-Brunswick, de projets de transfert et d'échange de connaissances et de projets de recherche. Au cours du dernier mois, la ministre Bennett a annoncé un financement de près de 28 millions de dollars dans le cadre du du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) pour 31 projets au Canada atlantique, en Colombie-Britannique, en Ontario , dans les Prairies, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets contribueront à améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui vivent avec une dépendance et les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose.

atlantique, en Colombie-Britannique, en , dans les Prairies, au et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets contribueront à améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes qui vivent avec une dépendance et les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose. La dépendance est un problème de santé traitable, et non un choix. Pourtant, de nombreuses personnes touchées par la dépendance doivent faire face à des préjugés et éprouvent de la honte. Les mots que nous utilisons ont une incidence directe et profonde sur les gens qui nous entourent. Les Canadiennes et les Canadiens, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent pour parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des drogues.

