La très attendue Acura Integra Type S 2024, offrant des performances remarquables, sera lancée en juin





L'Integra Type S redéfinit la Performance conçue avec précision d'Acura pour une plus grande puissance électrique et dynamique, des caractéristiques et un raffinement haut de gamme.

La plus puissante, la plus performante des Integra avec un moteur turbocompressé de 320 1 chevaux-vapeur à 4 cylindres, une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et des freins avant à quatre pistons Brembo MC

L'Integra, immédiatement reconnaissable en tant que Type S haute performance, présente une posture nettement plus large avec des ailes boursouflées de 71,1 mm (2.8 po) avec pneus d'été haute performance.

Les technologies haut de gamme comprennent un écran tactile de 9 pouces avec intégration de CarPlay sans fil et d'Android Auto, un affichage tête haute et une chaîne sonore ELS Studio 3D® à 16 haut-parleurs.

MARKHAM, ON, le 11 avril 2023 /CNW/ - L'Acura Integra Type S 2024 fera ses débuts en public ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Long Beach, offrant la nouvelle interprétation d'une performance ultime sur la route ultime, conçue pour une nouvelle génération de conducteurs enthousiastes.

Avec un moteur à 4 cylindres à haut régime produisant 3201 chevaux-vapeur en tête de sa catégorie, la nouvelle Integra Type S turbocompressée est fidèle à l'image d'Acura en matière d'Integra haute performance et à la riche histoire des variantes de performance de la Type S.

L'équipement de série comprend un moteur VTECMD de 2,0 L turbocompressé, une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, exclusive à la catégorie, un différentiel à glissement limité et un système d'amortisseur variable réglé en fonction des performances. De puissants freins avant BremboMC et des roues légères de 19 pouces chaussées de pneus d'été haute performance complètent l'ensemble dynamique.



1 SAE nette à 6 500 tr/min

La quatrième variante de performance de l'Acura Type S à être lancée au cours des 24 derniers mois, l'Integra Type S porte le style de l'Integra à un niveau supérieur avec une carrosserie large, audacieuse et agressive, une triple sortie d'échappement centrale dynamique, de grandes prises d'air à l'avant, une prise d'air sur le capot et un diffuseur arrière qui communiquent immédiatement ses capacités de haute performance.

« L'Acura Integra est un modèle d'automobile iconique qui est synonyme de performance et de passion. La nouvelle Integra Type S amène ce patrimoine à de nouveaux sommets, » souligne James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada. « La toute nouvelle Integra 2023 est la voiture nord-américaine de l'année; la nouvelle 2024 turbocompressée de Type S, vient avec davantage d'améliorations, ce qui rend l'expérience de conduite encore plus exaltante sans toutefois compromettre le confort et le raffinement. »

Pour ceux qui souhaitent pousser l'Integra Type S encore plus loin, la berline haute performance est disponible avec une longue liste d'accessoires Acura d'origine, y compris un becquet à rebord arrière en fibre de carbone, des coques de rétroviseurs en fibre de carbone, un emblème Acura noir avant éclairé, des roues de 19 pouces au fini cuivre métallisé et un pommeau de vitesses en titane inspiré de l'Integra Type R.

L'Integra Type S 2024 sera lancée en juin prochain.

Dimension et conception haute performance

La nouvelle Integra Type S est nettement plus large (71 mm) que l'Integra standard, avec des ailes élargies et audacieusement évasées, des roues de 19 pouces plus grandes et des pneus 265/30 R19 pour une posture plus musclée et une présence sur la route plus affirmée. Distincte sous tous les angles, l'Integra Type S est également le seul véhicule du segment des compactes performantes haut de gamme à offrir une conception flexible 5 portes à hayon.

Chaque panneau de carrosserie à l'avant des montants A est unique à la Type S. Le nouveau carénage plus agressif est dominé par une calandre diamant pentagone à surface ouverte plus large qui, associée à un nouveau capot en aluminium ventilé, améliore le débit d'air de 170 %, refroidissant ainsi le moteur turbocompressé plus gros et beaucoup plus puissant. Une ouverture inférieure plus large alimente en air le refroidisseur d'air de suralimentation pour supporter une pression de suralimentation plus élevée, améliorant encore plus le rendement

du moteur.

Le carénage arrière reconçu révèle trois grandes sorties d'échappement centrales, une première pour un modèle Type S. Un nouveau diffuseur noir lustré et un aileron de couvercle de coffre augmentent la déportance.

Les emblèmes Type S placés sur la calandre, sur chaque aile avant et sur le couvercle de coffre renforcent la distinction de ce modèle haute performance. Rappelant le modèle emblématique de la troisième génération, le nom « Integra » est à nouveau inscrit sur les carénages avant et arrière.

L'Integra Type S est offerte en six couleurs éclatantes, y compris oeil-de-tigre nacré, une exclusivité. Deux options d'intérieur sont offertes, y compris le rouge et le noir.

L'Integra la plus puissante et la plus engageante jusqu'à maintenant

Au coeur de l'Integra Type S repose un moteur VTECMD de 2,0 L turbocompressé à DACT à haut régime avec injection directe, un seul réglage de l'accélérateur pour une réponse rapide et une cylindrée supérieure de 33 % à celle du moteur de 1,5 L de série de l'Integra. Avec 320 chevaux-vapeur (SAE nette à 6 500 tr/min) et 434 N·m (310 lb·pi) de couple (SAE nette de 2 600 à 4 000 tr/min) - une augmentation de 120 chevaux-vapeur et 160 N·m (118 lb·pi) par rapport à l'Integra standard - le modèle Type S dispose à la fois d'une puissance et d'un rapport poids/puissance en tête de sa catégorie, avec seulement 4,5 kg (10,06 lb) par cheval-vapeur.

Un nouveau système d'échappement à haut débit, exclusif à l'Integra Type S, libère le plein potentiel du moteur de 2,0 L turbocompressé (K20C) primé. En combinaison avec la mise au point du logiciel, il donne au moteur à 4 cylindres la puissance motrice la plus élevée jamais atteinte en Amérique du Nord, et il est le plus puissant de sa catégorie, avec une sortie spécifique de 160 ch/litre.

La conception la moins restrictive de l'échappement en ligne droite renforce également l'expérience de conduite avec un son d'échappement exclusif à la Type S. Grâce à une soupape active d'échappement, l'Integra Type S offre une expérience auditive distincte avec chaque mode de conduite, et lorsque vient le moment de passer à la vitesse supérieure, le mode Sport+ la porte à 11 avec des « pops et bangs » impressionnants pour une expérience la plus engageante possible.

Acura est réputée pour ses boîtes de vitesses manuelles aux changements de rapports remarquables, et l'Integra Type S est munie de la seule boîte de vitesses manuelle de sa catégorie, une boîte à 6 rapports précise et à faible course avec un système de correspondance automatique du régime pour une connexion intime et gratifiante avec le conducteur. Un différentiel à glissement limité (LSD) de type hélicoïdal de série permet d'appliquer efficacement la puissance substantielle du moteur sur la chaussée.

Dynamique de châssis de haute performance

Pour une meilleure tenue de route et stabilité à haute vitesse, l'Integra Type S est dotée d'une suspension avant novatrice à deux axes et de voies avant et arrière nettement plus larges que l'Integra standard (+88,9 mm à l'avant et +48,2 mm à l'arrière). Le système à deux axes réduit également considérablement l'effet de couple, principalement grâce à une réduction de 19 mm du décalage de l'axe de direction. Une barre stabilisatrice avant plus épaisse (+2 mm) de 29 mm améliore la réponse.

Le réglage exclusif pour l'Integra Type S est un système d'amortisseur variable standard (ADS). Contrôlé par le système dynamique intégré (IDS), avec des caractéristiques d'amortissement distinctes en modes de conduite Confort, Sport et Sport+. L'ADS spécialement réglé permet un contrôle précis de la conduite et de la maniabilité avec des courbes d'amortissement optimisées pour s'adapter aux conditions de conduite.

Les roues légères en alliage gris requin de 19 x 9,5 pouces, avec une nouvelle conception à 10 rayons inspiré de la NSX Type S, sont sensiblement plus grandes, mais 0,9 kg plus légères que les roues de 18 pouces de l'Integra A-SPEC. Les nouvelles roues sont chaussées de pneus d'été haute performance Michelin Pilot Sport 4S 265/30 R19.

Pour des performances de freinage exceptionnelles, l'Integra Type S emploie des rotors avant massifs de 350,5 mm en deux pièces (+38,1 mm par rapport à l'Integra standard) et des étriers monoblocs à quatre pistons en aluminium BremboMC. Les rotors arrière plus larges mesurent 304,8 mm de diamètre (+22,8 mm). Des conduits fonctionnels dans le carénage améliorent le refroidissement des freins en acheminant l'air vers les rotors avant.

Une expérience intérieure haute performance optimale

L'habitacle de l'Integra Type S est axé sur le conducteur avec des sièges à quatre positions, des matériaux haut de gamme et des détails exclusifs Type S de haute performance. Sièges avant chauffants sport avec empiècements perforés UltrasuedeMD et supports latéraux de siège plus fermes, pour mieux maintenir le corps dans les virages à fort G. Le volant de direction chauffant et le pommeau de levier de vitesses spécifique à la Type S, anodisé foncé et surmonté d'un motif de changement de rapports rouge sportif, sont recouverts de cuir perforé avec des surpiqûres colorées.

Un cache-poussière UltrasuedeMD noir avec des surpiqûres colorées; un rappel du thème de la haute performance. Les logos Type S apparaissent sur le volant de direction, le cache-poussière et les appuie-tête des sièges avant.

Pour un niveau élevé de confort et de raffinement au quotidien, l'Integra Type S haute performance est également dotée d'une technologie de série exceptionnelle, y compris une interface d'informations du conducteur Acura Precision CockpitMC de 10,2 pouces, un écran tactile couleur de 9 pouces avec compatibilité sans fil Apple CarPlayMD et Android AutoMC, une prise de charge de téléphone sans fil et un affichage tête haute. Une chaîne sonore haut de gamme à 16 haut-parleurs de 530 watts ELS STUDIO 3D® offre une expérience d'écoute puissante avec un son de qualité studio.

Pour ses deux passagers arrière, l'Integra Type S offre un dégagement aux jambes (949,9 mm) inégalé dans sa catégorie, grâce à son empattement long. Pour soutenir les modes de vie actifs, la carrosserie cinq portières exclusive à la catégorie de l'Integra lui confère également un net avantage en termes de capacité de chargement par rapport à ses rivaux, avec 688 L de volume utilitaire derrière ses sièges arrière divisés 60/40, qui se replient à plat pour augmenter considérablement l'espace disponible et transporter de l'équipement plus volumineux tel qu'un vélo de montagne ou des planches de surf.

L'équipement de sécurité et d'assistance au conducteur de série comprend la structure de carrosserie à compatibilité avancée (Advanced Compatibility EngineeringMC) (ACEMC) d'Acura, la technologie avancée des coussins gonflables pour le conducteur et le passager avant, spécifiquement conçus pour bercer la tête et réduire le risque de lésion cérébrale, notamment en cas de collision décalée, des coussins gonflables pour genoux, des coussins gonflables latéraux extérieurs arrière et la suite de technologies de sécurité et d'aide à la conduite, AcuraWatchMC.

Construction

La nouvelle Integra Type S 2024 est construite exclusivement à l'usine automobile de Marysville, en Ohio, sur la même chaîne de production que l'Integra, l'Acura TLX et la TLX Type S*. Le moteur K20C est construit exclusivement à l'usine de moteurs Anna en Ohio, qui produit également le V6 turbo qui équipe les Acura TLX Type S et MDX Type S.

* Utilisation de pièces nationales et internationales

Caractéristiques clés de l'Integra Type S 2024

CARACTÉRISTIQUES Phares à DEL Jewel Eye® ? Feux de jour à DEL ChicaneMC ? Feux arrière à DEL ChicaneMC ? Technologie avancée

en matière de sécurité et

d'assistance au conducteur AcuraWatchMC ? Affichage d'angle mort (BSI)

avec alerte de trafic transversal ? Affichage sur écran tactile de 9 pouces ? Interface d'informations

du conducteur de 10,2 pouces ? Affichage tête haute de 5,3 pouces ? Chaîne sonore haut de gamme

ELS STUDIO 3D® à 16 haut-parleurs ? USB-A 2,5 A (1) - Sièges avant ? USB-C 3 A, recharge uniquement (1) -Sièges avant ? Tapis de recharge sans fil (Qi) ? Intégration d'Apple CarPlayMD

et d'Android AutoMC sans fil ? Interface de téléphone sans fil HandsFreeLink® BluetoothMD ? Entrée intelligente avec verrouillage automatique à l'éloignement (Walk Away Auto Lock®) (portière avant et hayon) ? Sièges en cuir perforé

avec surpiqûres exclusives et empiècements en UltrasuedeMD ? Siège conducteur

à 12 réglages électriques

avec soutien lombaire électrique ? Sièges avant chauffants ? Dossier de siège arrière rabattable divisé 60/40 ? Nombre de sièges 4 Contrôle automatique

de la température à deux zones ? Volant de direction chauffant

gainé de cuir perforé ? Éclairage d'habitacle ambiant à DEL ?

Spécifications clés de l'Integra Type S 2024



Integra Élite A-SpecMD Integra Type S Style de la carrosserie 5 portes à hayon Moteur VTECMD turbocompressé de 1,5 L à quatre cylindres en ligne VTECMD turbocompressé de 2,0 L

à quatre cylindres en ligne Boîte-pont de série Transmission sportive à variation continue (CVT) avec sélecteurs de vitesse Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (manuelle à 6 rapports) avec rattrapage de régime à réponse rapide; différentiel à glissement limité Boîte-pont disponible Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (manuelle à 6 rapports) avec rattrapage de régime; différentiel à glissement limité - Puissance maximale (SAE nette) 200 à 6 000 tr/min 320 à 6 500 tr/min Couple de pointe

(SAE nette) 192 entre 1 800 et 5 000 tr/min 422 N·m (310 lb·pi) entre 2 600 et 4 000 tr/min Type de

suspension avant Jambe de suspension MacPherson Jambe de suspension MacPherson avec double axe Type de

suspension arrière Articulations multiples Articulations multiples Amortisseurs Adaptatifs Système d'amortisseur variable haute performance (ADS) Roues en alliage (po) Alliage d'aluminium de 18 x 8 Léger Alliage d'aluminium de 19 x 9,5 Pneus 235/40 R18 Continental ProContact

(toutes saisons) 265/30 R19 Michelin Pilot Sport 4S

(pneus d'été) Freins à disques ventilés à l'avant/freins à disques pleins à l'arrière (po) 12,3/11,1 13,8/12,0 Freins avant Brembo Empattement (mm) 2 735 2 735 Longueur (mm) 4 719 4 724 Largeur (mm) 1 830 1 900 Hauteur (mm) 1 410 1 407 Bande

(mm - avant/arrière) 1 537/1 567 1 626/1 614 Poids à vide (kg) 1 394 (manuelle à 6 rapports) 1 460

Pour vous abonner aux plus récentes nouvelles et mises à jour d'Acura Canada, veuillez visiter www.acuranews.ca.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une formidable expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par quatre modèles distincts - la berline sport Integra, la berline de performance de luxe TLX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Les TLX, MDX et Integra sont offerts en version Type S, l'apogée de l'ingénierie et de la technologie de la performance, l'engagement d'Acura envers la Performance conçue avec précision. Acura a célébré son 35e anniversaire au Canada en 2022 et comprend maintenant plus de 50 emplacements dans son réseau des concessionnaires à travers le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca.

