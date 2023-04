Branddocs rachète TrustCloud dans le cadre d'une fusion, devenant ainsi le premier transformateur mondial des transactions numériques





Branddocs Inc, éminent prestataire de services de transactions numériques sécurisées et de vérification vidéo, annonce aujourd'hui l'acquisition de TrustCloud Inc, première plateforme mondiale de transformation de transactions numériques sécurisées, confirmant ainsi ses ambitions d'instaurer la confiance au sein de l'économie numérique.

La société fusionnée opérera sous le nom de TrustCloud, en combinant la solide clientèle de Branddocs et son réseau interne d'experts en détection de fraude, les technologies AI/AM, les capacités de multi-orchestration et la plateforme modulaire TrustCloud, dont la réputation n'est plus à faire. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'un parcours conforme au niveau mondial, homogène et libre de tout fournisseur. Les clients incluent des leaders de l'industrie tels que JPMorgan Chase, Santander, BBVA, Willis Tower Watson, Direct Line et HDI, mais aussi des organisations gouvernementales, des prestataires de soins de santé ainsi que des entreprises Fintech à croissance rapide, parmi tant d'autres.

"Grâce à notre plateforme SaaS unique, dotée d'une API et d'un niveau de service unique pour tous nos fournisseurs intégrés, nos clients sont désormais en mesure de mettre en oeuvre des solutions de transformation résolument globales pour tout type de transaction numérique. De la signature électronique à l'IAM et à la vérification d'identité, en passant par la conservation d'actifs numériques dans TrustCloud Vault. Notre plateforme immédiatement opérationnelle évite les inconvénients d'un engagement vis-à-vis d'un fournisseur, offrant aux clients la liberté de choisir n'importe quel prestataire moyennant une tarification à la transaction. Les solutions existantes peuvent être intégrées de manière transparente dans le hub de TrustCloud, sans aucune interruption de l'infrastructure et des services de nos clients", explique Christoph Sauerwein, PDG de Branddocs.

En tant que "Qualified Trust Service Provider" (QTSP) le plus certifié au monde, TrustCloud assure la protection des écosystèmes numériques mondiaux de ses clients, leur garantissant une sécurité et une conformité renforcées à tous les niveaux du processus transactionnel. Grâce à sa capacité exclusive de coordination, TrustCloud assure la gestion transparente de volumes importants de transactions à travers différentes zones géographiques, sans perdre pour autant son agilité et sa capacité d'adaptation.

"TrustCloud est résolument engagé dans la mise en place d'un environnement de confiance, combiné à une technologie de pointe et à une simplification des processus, pour permettre aux entreprises et aux consommateurs d'effectuer des transactions en ligne plus facilement et avec plus de sécurité. Notre approche humaniste, qui privilégie le contrôle et la visibilité de l'utilisateur tout au long du parcours numérique, nous a permis d'augmenter considérablement les taux de conversion de nos clients", déclare Saioa Echebarria, PDG de TrustCloud.

À propos de TrustCloud

TrustCloud assure la coordination des transactions numériques sécurisées (SDTC - "secure digital transaction choreographer") et propose une gamme de services allant de la vérification d'identité à l'archivage électronique, en passant par l'authentification et l'autorisation, le chiffrage et la vérification des signatures numériques. Nos services sont conçus pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations sensibles, telles que les données personnelles et financières, et ce tout au long du processus de transaction numérique. TrustCloud bénéficie également du statut de fournisseur de services de confiance qualifié (QTSP) le plus certifié au monde, avec des certifications telles que ISO 27001, 17068, 22301, 27017, 27018, 27701, NIST 800-63 & 800-171, SOC2, HIPAA et eIDAS, parmi tant d'autres.

