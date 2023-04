Le projet de copolymère de styrène/butadiène (SBC) de Sinopec avec une capacité de production de 170 000 tonnes par an entre en exploitation





BEIJING, 11 avril 2023 /CNW/ - Hainan Baling Chemical New Material Co., Ltd., une filiale de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec »), a lancé la production de son projet de copolymère de styrène butadiène (SBC) (le « projet ») à Hainan, en Chine, qui atteindra une capacité de production annuelle de 170 000 tonnes.

Sinopec possède maintenant la plus grande capacité de production de SBC au monde. Baling New Material et Sinopec Hainan Refining & Chemical Co., Ltd. ont investi 1,924 milliard de yuans dans le projet Hainan Baling (279,74 millions de dollars américains). L'usine de SBC du projet produit 170 000 tonnes de produits SBS et SEBS par an, dont 120 000 tonnes de produits SBS et 50 000 tonnes de produits SEBS. L'usine compte 13 unités, dont le raffinage, la polymérisation, la coalescence, le recyclage, la préparation des produits auxiliaires et le post-traitement, ainsi que le soutien d'installations publiques et de production.

L'élastomère thermoplastique (TPE) est une classe de copolymères qui peuvent être plastifiés à des températures élevées et qui a l'élasticité du caoutchouc à température ambiante, et le SBC est un type de TPE, dont les produits comprennent le SBS, le SEBS, le SIS et le SEPS, qui sont largement utilisés dans les chaussures, la modification de l'asphalte, la modification de la résine, les adhésifs, les emballages alimentaires, l'équipement médical, l'équipement sportif, l'automobile et l'électronique grand public.

Le projet utilise les ensembles de solutions complètes SBS et SEBS de Sinopec, y compris une méthode de fabrication propre qui peut créer des SBC de qualité et de performances variées pour répondre aux besoins de personnalisation des produits des clients. Entre-temps, l'usine utilise le styrène et le butadiène de Hainan Refining & Chemical, les nouvelles technologies de Baling New Material et le port de libre-échange de Hainan pour réduire au minimum les coûts des matières premières et du transport et pour élargir la chaîne industrielle afin d'optimiser les revenus. L'Initiative exportera des produits de SBC vers les marchés en développement de l'Europe, de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud.

Sinopec fait progresser la recherche et le développement sur le caoutchouc synthétique en Chine depuis plus de cinq décennies. Dans les années 1970, le Yanshan Petrochemical Research Institute a mis au point des technologies de préparation du butyllithium et de polymérisation du SBS. Sinopec est l'une des trois seules entreprises au monde -- et la seule en Chine -- capable de la production industrielle des produits SEPS novateurs à l'aide d'une technologie respectueuse de l'environnement. L'installation de SEPS de Baling New Material, qui a une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, a commencé sa production en août 2017.

Grâce à ses technologies exclusives de SBC et à ses droits de propriété intellectuelle exclusive, Sinopec occupe désormais une position de leader technologique dans le monde pour le développement de technologies et de produits de SBC.

