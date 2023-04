Ingénieurs Canada lance une campagne pour inviter les Canadiens à voir les ingénieurs d'un autre oeil





Avec des annonces publicitaires, un microsite et un contenu numérique, la campagne « Construire l'avenir » montre comment les ingénieurs sont des constructeurs de solutions qui font une différence dans nos vies

OTTAWA, ON, le 11 avril 2023 /CNW/ - Ingénieurs Canada a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne qui invite les Canadiens à penser différemment à la valeur des ingénieurs. Conçue en collaboration avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux et Ingénieurs Canada, la campagne « Construire l'avenir » invite les Canadiens à élargir leur perception des ingénieurs--non seulement en tant que constructeurs de ponts et de bâtiments--mais en tant que constructeurs de solutions qui rendent notre monde meilleur.

« Cette campagne est le fruit de nombreuses années de planification et de travail assidu de la part de nos partenaires provinciaux et territoriaux, a dit Kathy Baig, MBA, FIC, Ing., DHC, présidente d'Ingénieurs Canada. Elle aide à mieux faire comprendre le rôle central que jouent les ingénieurs dans la construction de solutions pour relever certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays, notamment le changement climatique, les soins de santé, la planification urbaine et la sécurité de l'infrastructure. »

La campagne utilise des blocs de construction--un outil familier et bien compris--pour inviter les gens à considérer les ingénieurs comme des constructeurs qui rendent le monde meilleur pour nous tous. À l'aide d'une série de « constructions » numériques, le spot télévisé illustre la façon dont les ingénieurs font preuve de créativité et d'innovation afin de trouver des solutions à des problèmes quotidiens comme l'efficacité énergétique et la planification urbaine intelligente, et de faire des percées extraordinaires en matière de traitements médicaux et d'infrastructure résiliente. Avec cette campagne, la profession va élargir la compréhension qu'ont les gens de la contribution quotidienne des ingénieurs au monde qui nous entoure. La campagne comprend un spot télévisé de 30 secondes qui sera diffusé pendant sept semaines, un nouveau microsite, ainsi qu'une campagne numérique et sur les médias sociaux.

« C'est une excellente occasion pour nous de montrer qui sont les ingénieurs et comment les diverses disciplines de l'ingénierie apportent des solutions à nos défis communs, a ajouté Gerard McDonald, MBA, Ing., ICD.D, chef de la direction d'Ingénieurs Canada. C'est aussi un moyen important d'illustrer la riche diversité des ingénieurs du Canada et le travail qu'ils font partout au pays. »

Cette campagne de sensibilisation nationale, produite en français et en anglais, sera menée pendant toute l'année 2023 et comprendra un microsite où les gens pourront découvrir les nombreuses façons dont les ingénieurs aident à créer un monde meilleur, aujourd'hui et demain.

La publicité télévisée figure ici . Pour en savoir plus sur cette campagne captivante, veuillez visiter le site web de la campagne « Construire l'avenir » au construireavenir.ca .

À propos d'Ingénieurs Canada

Ingénieurs Canada défend l'honneur, l'intégrité et les intérêts de la profession d'ingénieur. À cet égard, l'organisme contribue au maintien de normes rigoureuses et uniformes en matière de réglementation du génie, favorise la croissance de la profession au Canada et gagne la confiance du public. Depuis plus de 80 ans, nous travaillons pour les organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux qui délivrent les permis d'exercice aux ingénieurs du pays, dont le nombre actuel est supérieur à 300 000. https://ingenieurscanada.ca

SOURCE Ingénieurs Canada

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 08:30 et diffusé par :