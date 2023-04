Prix Hommage Aînés 2023 - Faites-nous connaître l'engagement d'une personne aînée bénévole de votre région





QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer le lancement de l'appel de candidatures pour l'édition 2023 des Prix Hommage Aînés.

La période d'appel de candidatures se déroule du 11 avril au 12 mai 2023.

Les Prix Hommage Aînés sont organisés annuellement par le gouvernement du Québec, dans le but de souligner la contribution exceptionnelle d'une personne aînée de chaque région. Cet apport à la collectivité doit notamment favoriser le mieux-être des aînés et leur participation à la vie de la communauté dont ils font partie.

Chaque année, les candidatures sont reçues par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés (TRCA), qui regroupent des organismes représentatifs des personnes aînées de leur région respective. Les TRCA soumettent les candidatures à un comité indépendant qui sélectionne les dossiers à recommander à la ministre. Les lauréats et lauréates choisis seront connus l'automne prochain.

Citation :

« Partout au Québec, des personnes aînées apportent une contribution exceptionnelle à leur collectivité et s'investissent avec coeur et énergie afin de favoriser le mieux-être de leurs concitoyens et concitoyennes. Nous sommes impatients de connaître ces personnes engagées qui oeuvrent souvent dans l'ombre, mais dont les parcours et les réalisations méritent d'être mis en lumière. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Les personnes intéressées à soumettre une candidature sont invitées à se procurer le formulaire prévu à cette fin auprès de la TRCA de leur région.

Pour obtenir les coordonnées des TRCA ou pour obtenir et faire suivre le formulaire de mise en candidature, rendez-vous sur le site Web de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec : http://conferencedestables.org/fr/tables.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les Prix Hommage Aînés : Québec.ca/prix-hommage-aines

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 08:30 et diffusé par :