L'incertitude et l'optimisme motivent les décisions d'achat de maison des Canadiens, selon un sondage RBC





40 % des répondants s'attendent à payer moins pour une maison maintenant qu'il y a un an

Un sur cinq ne sait pas si le moment est propice pour acheter une maison

TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - Bien que la confiance des Canadiens à l'égard du marché résidentiel commence à être ébranlée et que certains d'entre eux modifient leurs projets d'achat de maison, on voit des signes d'optimisme, selon l'Enquête annuelle RBC sur les tendances du marché résidentiel.

Dans l'ensemble, alors qu'ils constatent une baisse des prix des propriétés, 40 % des répondants déclarent qu'ils s'attendent à payer moins maintenant pour une maison qu'il y a un an. De plus, les répondants, dans une proportion de 37 %, estiment que ce n'est plus un marché dominé par les vendeurs, comparativement à 71 % en 2022. Pour d'autres répondants, c'est un sentiment d'incertitude qui prévaut. En effet, le quart des répondants (25 %) affirment ne pas trop savoir dans quel type de marché ils se trouvent, et 18 % déclarent qu'ils ignorent si le moment est propice pour acheter.

« L'attitude des Canadiens à l'égard du marché résidentiel a fortement changé, notamment en raison de l'incertitude accrue quant à la situation actuelle du marché, a déclaré Nick Palucci, directeur général principal, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. Mais le printemps est généralement une période de pointe, et de nombreux acheteurs potentiels pourraient profiter d'une période propice à l'achat d'une maison. »

Les trois quarts des répondants (75 %) s'inquiètent d'une récession à venir, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi plus du quart (26 %) songent à reporter l'achat d'une maison en raison de cette possibilité. Toutefois, certains Canadiens ne voudront peut-être pas attendre, puisque près du tiers (31 %) croient qu'il n'y a qu'une courte période pour profiter de la baisse des prix des propriétés, et que 42 % pensent qu'il n'y aura pas de pic dans la hausse des prix des maisons, une fois que la tendance haussière reprendra.

De nombreux acheteurs potentiels d'une première maison sont optimistes quant à l'avenir

Selon le sondage, près des trois quarts (73 %) des acheteurs potentiels d'une première maison* estiment que l'achat d'une maison ou d'une copropriété constitue un bon investissement, et 41 % estiment que le marché résidentiel est solide. Comparativement, ces proportions sont respectivement, pour l'ensemble des répondants, de 53 % (en baisse par rapport à 69 % en 2022) et de 30 % (en baisse par rapport à 46 % en 2022).

La majorité des acheteurs potentiels d'une première maison sont également optimistes à l'égard de ce qui suit :

78 % affirment qu'ils seront mieux en mesure d'acheter une maison que par les années précédentes (25 % de tous les répondants).

68 % affirment que la baisse des prix des propriétés leur permettra finalement d'acheter une maison malgré des taux d'intérêt plus élevés (19 % de tous les répondants).

65 % sont optimistes à l'égard du marché résidentiel au cours de la prochaine année (31 % de tous les répondants).

51 % croient que les propriétés seront plus abordables dans un proche avenir (24 % de tous les répondants).

« Nombre de Canadiens prennent plus de temps pour planifier, épargner et s'assurer que le moment est bon pour eux en ce qui a trait à l'achat d'une maison. Dans un même temps, on observe une vague d'optimisme chez les Canadiens qui envisagent d'acheter une première maison, a déclaré M. Palucci. Quelle que soit votre opinion à l'égard du marché ou quel que soit le moment prévu pour votre achat, consulter un expert peut vous aider à explorer vos options et à élaborer un plan pour atteindre votre objectif. »

Les Canadiens sont moins susceptibles de donner de l'argent à des membres de leur famille pour l'achat d'une maison

Plus de la moitié (53 %) des répondants craignent que leur situation financière se détériore au cours de la prochaine année. Cela pourrait expliquer pourquoi seulement 22 % d'entre eux donneraient de l'argent à leur enfant ou à un membre de leur famille immédiate pour l'achat d'une maison (en baisse par rapport à 26 % en 2022). Près de la moitié (47 %) des répondants ont indiqué qu'ils préféreraient aider leur enfant ou un membre de leur famille immédiate à épargner en le laissant vivre avec eux, plutôt que l'aider financièrement. Toutefois, les répondants se disant prêts à fournir un soutien financier affirment qu'ils donneraient plus d'argent que jamais (68 000 $ par rapport à 57 918 $ l'an dernier).

Que vous envisagiez d'acheter une maison avec un soutien financier de votre famille ou par vos propres moyens, M. Palucci ajoute qu'il y a à votre disposition de nombreux outils et ressources en ligne pour vous aider à chaque étape :

Les conseillers en prêts hypothécaires RBC - parlez à un expert qui peut vous aider à comprendre en quoi consistent tous les coûts liés à la propriété d'une maison et à élaborer un plan qui correspond à vos objectifs financiers et à votre mode de vie.

L'outil Accessibilité réelle à la propriété RBC - voyez combien vous pouvez vous permettre de payer pour votre maison et apprenez-en davantage sur les différentes options hypothécaires.

L'Estimateur de propriété RBC - voyez quelle est la valeur actuelle de votre maison.

Le site OJO.ca - les outils proposés sur ce site, offerts sur les principaux marchés anglophones au Canada , simplifient le processus d'achat ou de vente d'une propriété en fournissant des renseignements en temps réel, des conseils d'experts et du soutien à chaque étape du processus.

, simplifient le processus d'achat ou de vente d'une propriété en fournissant des renseignements en temps réel, des conseils d'experts et du soutien à chaque étape du processus. Le site decouverte.rbcbanqueroyale.com/maison/ - accédez à des articles et à des conseils utiles.

Tableau de données nationales et régionales

Question Échelle

nationale Acheteurs

potentiels

d'une

première

maison C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Prov. de

l'Atl. D'accord - Je m'attends à payer

moins pour une maison maintenant

qu'il y a un an. 40 % 61 % 43 % 25 % 34 % 48 % 35 % 36 % Marché dominé par les vendeurs -

Reflète l'actuel marché résidentiel. 37 % 41 % 31 % 23 % 34 % 33 % 51 % 47 % Je ne sais pas - Reflète l'actuel

marché résidentiel. 25 % 16 % 25 % 33 % 31 % 24 % 20 % 25 % Je ne sais pas - Le moment est

propice pour acheter une maison. 18 % 12 % 19 % 24 % 21 % 18 % 13 % 20 % Inquiet - En raison de la possibilité

d'une récession. 75 % 73 % 73 % 83 % 77 % 78 % 66 % 76 % D'accord - J'envisage de reporter

l'achat d'une maison en raison d'une

possible récession. 26 % 66 % 29 % 27 % 23 % 26 % 24 % 26 % D'accord - Je n'ai qu'une courte

période pour profiter de la baisse

des prix des propriétés. 31 % 51 % 37 % 31 % 28 % 35 % 23 % 30 % D'accord - Il n'y aura pas de pic

dans la hausse des prix des

maisons, une fois que la tendance

haussière reprendra. 42 % 55 % 52 % 39 % 34 % 42 % 40 % 40 % Actuellement, l'achat d'une maison

est un bon investissement. 53 % 73 % 66 % 51 % 55 % 57 % 41 % 51 % D'accord - Le marché résidentiel est

solide. 30 % 41 % 34 % 28 % 25 % 28 % 32 % 34 % D'accord - Au cours de la prochaine

année, je serai mieux en mesure

d'acheter une maison que par les

années précédentes. 25 % 78 % 28 % 24 % 26 % 26 % 21 % 26 % D'accord - La baisse des prix des

propriétés me permettra finalement

d'acheter une première ou une

prochaine maison malgré des taux

d'intérêt plus élevés. 19 % 68 % 21 % 20 % 16 % 20 % 14 % 22 % D'accord - Je suis optimiste à

l'égard du marché résidentiel au

cours de la prochaine année. 31 % 65 % 32 % 23 % 29 % 31 % 34 % 33 % D'accord - Je crois que les

propriétés seront plus abordables

dans un proche avenir. 24 % 51 % 24 % 15 % 20 % 22 % 31 % 31 % D'accord - Je crains que ma

situation financière se détériore au

cours de la prochaine année. 53 % 49 % 52 % 60 % 55 % 56 % 43 % 55 % D'accord - Je préférerais aider un

membre de ma famille ou un de mes

enfants à épargner en le laissant

vivre avec moi, plutôt que l'aider

financièrement. 47 % 67 % 40 % 49 % 49 % 50 % 43 % 51 % D'accord - Je serais prêt à aider

financièrement mon enfant ou un

membre de ma famille immédiate à

s'acheter une maison. 22 % 28 % 23 % 20 % 25 % 23 % 18 % 27 % Montant moyen (pour les répondants

prêts à donner plus que 0 $) - Si on

vous le demandait, quel montant

seriez-vous prêt à donner à votre

enfant ou à un membre de votre

famille immédiate pour l'achat d'une

maison ? 68 000 $ 56 850 $ 87 013 $ 73 486 $ 16 917 $ 72 744 $ 56 479 $ 73 993 $

* « Acheteurs potentiels d'une première maison » : Canadiens qui envisagent d'acheter une première maison au cours des deux prochaines années.

À propos du sondage

Du 10 au 23 janvier 2023, on a mené un sondage en ligne auprès de 2 756 Canadiens, au moyen de l'application LEO (Léger Opinion). À l'échelle nationale, le bassin de répondants en ligne de Léger Opinion comprend environ 400 000 membres, qui sont fidèles à 90 %. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas-ci). La marge d'erreur pour un échantillon aléatoire de cette taille est de plus ou moins 1,9 %, 19 fois sur 20.

