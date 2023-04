/R E P R I S E -- Avis aux médias - Logement étudiant - L'UTILE rassemble pour la première fois les milieux de l'enseignement supérieur et de l'habitation sous le thème du manque de logements étudiants/





MONTRÉAL, le 10 avril 2023 /CNW/ - Les représentant·es de médias sont convié·es le mardi 11 avril à partir de 13h au Salon Rouge du Zù Montréal (1186 rue Sherbrooke). Plusieurs acteurs des milieux de l'enseignement supérieur et de l'habitation y seront pour la première fois réunis à l'invitation de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) pour discuter de l'enjeu du manque criant d'option d'habitation abordable pour la population étudiante.

Des représentant·es de divers ministères, regroupements d'établissements d'enseignement et de municipalités, fédérations d'associations étudiantes ainsi que des développeurs de logement étudiant à but non lucratif seront présent·es et disponibles pour s'adresser aux médias avant l'ouverture de la rencontre de concertation qui débutera à 13h30. La rencontre, quant à elle, se tiendra à huis clos.

Détails

1ère rencontre de la table de concertation du Carrefour d'excellence pour la réalisation concertée de logement étudiant (CERCLE)

Lieu : Salon rouge du Zù Montréal (1186 rue Sherbrooke)

Opportunité médiatique : 13h

Début de la rencontre à huis clos : 13h30

