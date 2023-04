Kijiji utilise ChatGPT pour créer un balado d'une durée de cinq mois destiné aux acheteurs qui choisissent d'attendre cinq mois pour leur voiture provenant de l'usine





Les Canadiens peuvent éviter l'attente et trouver plus de 200 000 véhicules disponibles immédiatement sur Kijiji Autos ou, s'ils y tiennent vraiment, écouter ce balado ridiculement long

TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - Attendre cinq mois pour acheter une nouvelle voiture semble aussi ridicule que d'écouter un balado d'une durée de cinq mois. C'est pourquoi Kijiji lance un balado ridiculement long, baptisé Balad-autos. Celui-ci a pour but de souligner le temps d'attente moyen au Canada pour les véhicules sortant de l'usine. Leur conseil? Évitez l'attente et le long balado : visitez Kijiji Autos pour trouver votre prochaine voiture dès maintenant, grâce aux 200 000 véhicules en stock.

Propulsé par le robot conversationnel d'intelligence artificielle ChatGPT, le balado couvrira une panoplie de thèmes liés à l'automobile, de la voiture électrique en passant par l'histoire de la construction automobile. En utilisant une IA de synthèse vocale pour générer l'audio, l'animateur du balado partagera du contenu jour et nuit, en français et en anglais, durant ce très, très, très long monologue.

« Avec les ruptures de stock et les temps d'attente qui retardent les livraisons de véhicules qui sortent de l'usine, nous voulons mettre en lumière le fait que nous avons plus de 200 000 véhicules disponibles dès maintenant sur Kijiji Autos, plutôt que dans cinq mois », affirme Adam Jardine, directeur du marketing chez Kijiji. « Il est tout aussi logique d'attendre cinq mois pour une nouvelle voiture que d'écouter un podcast qui dure cinq mois. En fait, un récent sondage commandé par Kijiji a révélé que seulement 16 % des Canadiens sont prêts à attendre cinq mois ou plus pour une voiture sortant de l'usine, et ce sont les millénariaux âgés de 27 à 42 ans qui constituent la plus grande partie de ce groupe1. »

Afin de faciliter l'achat de voitures pour les Canadiens, Kijiji Autos regroupe ce qu'ils aiment de Kijiji avec de nouvelles fonctionnalités axées sur les véhicules, ce qui simplifie la recherche, la comparaison et l'achat d'un véhicule.

Kijiji Autos dispose de l'inventaire dès maintenant, ce qui vous permet de repartir avec un véhicule aujourd'hui-même. Mais si vous insistez pour attendre, voici le très, très, très long balado pour vous divertir.

Pour trouver votre véhicule disponible dès maintenant, visitez le site kijijiautos.ca .

À propos de Kijiji

Kijiji est la toute première place de marché au Canada à permettre à des millions de Canadiens de faire leurs achats de manière locale et durable. Depuis 2005, Kijiji est un chef de file qui aide les Canadiens à gagner de l'argent et à faire de bonnes affaires dans leur communauté. Nous couvrons plus de 400 catégories, de la maison à l'automobile, en passant par l'électronique, les services et bien plus encore, sur notre application. Nous sommes le site de vente d'automobiles le plus visité au Canada, et le site immobilier le plus visité pour la location.

1 Ce sondage Maru Public Opinion, réalisé pour le compte de Citizen Relations, a été mené par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Au total, 1 516 adultes canadiens sélectionnés au hasard et membres du panel en ligne Maru Voice Canada ont été interrogés du 3 au 4 avril 2023. Les résultats de ce sondage ont été pondérés en fonction du niveau de scolarité, de l'âge, du genre et de la région (et, au Québec, de la langue), afin de refléter la population, selon les données du recensement. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 3 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux et les tableaux de données sont dus au fait que les chiffres ont été arrondis.

