/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Les avocats et les avocates de l'aide juridique manifestent à Montréal/





MONTRÉAL, le 10 avril 2023 /CNW/ - En grève depuis jeudi dernier, les avocates et les avocats de l'aide juridique manifesteront devant le palais de justice de Montréal, ce mardi, réclamant de Québec le maintien de la parité salariale avec les procureur-es de la Couronne.

Jusqu'à vendredi prochain, les services d'aide juridique seront interrompus dans les régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à moins d'entente entre les parties.

QUOI : Grève des avocates et avocats de l'aide juridique



QUAND : Mardi 11 avril 2023 de 11 h 30 à 13 h



OÙ : Devant le palais de justice de Montréal

1, rue Notre-Dame Est, Montréal

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 250 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Mauricie-Centre-du-Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Pour sa part, le Syndicat des avocats et avocates du centre communautaire juridique de la Rive-Sud représente 65 membres. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 06:00 et diffusé par :