Clôture réussie de l'édition 2023 de la semaine du cinéma et de la télévision de Qingdao





QINGDAO, Chine, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 9 avril, la cérémonie de clôture de l'édition 2023 de la semaine du cinéma et de la télévision de Qingdao et l'exposition des oeuvres honorifiques de cinéma et de télévision « Golden Seagull » ont eu lieu dans la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao. Sur le site de l'événement, les résultats de l'édition 2023 de la semaine du cinéma et de la télévision de Qingdao ont été publiés, et les oeuvres honorifiques de cinéma et de télévision « Golden Seagull » ont été présentées et mises à l'honneur. Toutes les distinctions ont été remises simultanément.

Événement majeur de l'industrie cinématographique et télévisuelle de Qingdao, cette édition de la semaine du cinéma et de la télévision de Qingdao s'est avérée très riche et a été émaillée de nombreux moments forts. Elle s'est organisée autour de quatre axes, la technologie, la vulgarisation, l'internationalisation et l'image de marque, et le thème général annoncé portait sur les nouvelles technologies, la nouvelle vision et la nouvelle ville du cinéma. Ainsi, 19 activités ont pu être organisées avec succès dans cinq grandes unités, abordant les aspects suivants : « Filming the Future with Science », « Film Capital of the World », « Golden Key Startup Ventures Plan », « Sea Level Young Filmmaker Program » et « Golden Seagull ».

Plus de 800 invités de l'industrie et plus de 500 géants de l'industrie du cinéma et de la télévision se sont réunis lors de cet événement : 11 projets majeurs de cinéma et de télévision ont fait l'objet d'accords avec signature ; des subventions de 23 131 millions de yuans ont été encaissées ; le projet de service en ligne de production et de tournage de dramatiques télévisées, le « Qilu Hi Shooting », a été officiellement lancé ; Qingdao Haifa Culture (Group) Co., Ltd., China Mobile Migu Company Gugu Studio et Qingdao Film Academy ont conclu une coopération tripartite entre l'école et les entreprises dans l'industrie, le milieu universitaire et la recherche. La communauté 5G High-tech Video Innovation and Entrepreneurship Community de la province du Shandong a signé un contrat avec 18 entreprises en phase d'installation. Tout cela a renforcé la coopération industrielle et le soutien politique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050289/image1.jpg

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 03:26 et diffusé par :