Helical Fusion Co. Ltd. lève un financement d'amorçage de 6 millions USD





Helical Fusion Co. Ltd. (Siège social : Chuo-ku, Tokyo ; PDG : Takaya Taguchi), qui ambitionne de développer un réacteur à fusion hélicoïdale, vient de lever des fonds destinés au développement d'un réacteur à fusion et des technologies connexes. SBI Investment Co. Ltd. était l'investisseur chef de file.

Entreprise centrée sur la fusion et pour laquelle « l'humanité évolue avec la fusion nucléaire », Helical Fusion veut être la première entreprise au monde à mettre en oeuvre la fusion nucléaire en état d'équilibre permanent dans la société.

La fusion hélicoïdale utilise la méthode hélicoïdale (un type de stellarator), l'une des méthodes les plus prometteuses de confinement du champ magnétique en tant que réacteur de fusion commercial produisant, à long terme, des performances exceptionnelles en termes de stabilité du fonctionnement et de maintenance.

Start-up basée sur la technologie développée au fil de dizaines d'années par l'Institut national des sciences de la fusion au Japon, Helical Fusion a été privatisée et a reçu un financement de démarrage de 6 millions USD de la part de sociétés de capital-risque et d'entreprises japonaises.

Ce financement sera consacré à l'avancement du développement d'un réacteur à fusion hélicoïdale et des technologies de base associées (telles qu'un aimant supraconducteur à haute température et les couvertures liquides). Helical Fusion collaborera activement avec des partenaires mondiaux de financement et de R&D.

Nous invitons chaleureusement toute personne intéressée par nos efforts à prendre contact avec nous.

