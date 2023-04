Rogers offrira des services 5G complets au métro de la TTC, y compris les appels au 911





TORONTO, 10 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers Communications Inc. a annoncé un plan pour offrir des services complets de connectivité 5G dans la totalité du réseau de métro de Toronto, y compris l'accès au service 911 pour l'ensemble des usagers et usagères.



Rogers a conclu une entente visant les activités canadiennes de BAI Communications (BAI Canada), qui détient depuis 2012 les droits exclusifs visant la construction du réseau sans-fil de la Toronto Transit Commission (TTC). Grâce à cette acquisition, Rogers pourra maintenant entreprendre les investissements requis pour construire un réseau 5G complet et fiable pour la totalité du réseau de métro de la TTC.

Cet engagement est particulièrement important pour assurer l'accès aux services 911 partout dans le métro. Aujourd'hui, les usagers et usagères de la TTC qui possèdent un téléphone mobile ne peuvent appeler le 911 que là où le réseau cellulaire existe, soit sur les quais des stations, dans les halls et dans environ le quart des tunnels. Rogers travaillera pour combler rapidement les lacunes dans les sections les plus occupées et les plus critiques du métro.

« Nous savons que la sécurité est la priorité de la population de Toronto. La population locale et les touristes s'attendent à une connectivité sans-fil quand ils se déplacent dans le réseau de métro de la TTC, a déclaré?Ron McKenzie, chef de la direction de la Technologie et de l'Information de Rogers. Cette entente visant l'acquisition de BAI Canada est un premier geste important pour moderniser et élargir le réseau actuel afin d'offrir un service sans-fil 5G rehaussé à des millions d'usagers et usagères dans l'ensemble du réseau de métro de la plus grande ville canadienne. Plus important investisseur dans la 5G et opérateur ayant le réseau 5G le plus étendu au pays, c'est avec grande fierté que Rogers réalise ces investissements en vue d'offrir une connectivité de pointe aux Torontois et Torontoises. »

Au fil du temps, les usagers et usagères pourront faire l'expérience du déploiement de la couverture 5G pour tous les autres services sans-fil au-delà du service d'urgence 911. La construction du réseau 5G devrait prendre environ deux ans étant donné que les travaux nécessaires à l'installation du réseau devront être effectués uniquement la nuit pour éviter les interruptions du service de métro pour les usagers et les usagères. De concert avec la TTC, Rogers travaillera à un plan de mise en oeuvre échelonné abordant la conception du réseau, l'architecture et la logistique du déploiement, tant pour les améliorations apportées au réseau que pour l'expansion dans les stations comme telles, les halls et tous les tunnels de métro.

D'importantes mises à niveau du réseau de fibre optique et de l'équipement radio sont nécessaires afin de moderniser le réseau et d'accroître la capacité cellulaire des réseaux 3G et 4G actuels et la qualité des services, alors que nous ajoutons de nouveaux services mobiles 5G pour des millions d'usagers supplémentaires.

Une fois terminé, le réseau 5G offrira une couverture sans-fil constante permettant l'usage des services voix et données mobiles dans l'ensemble du réseau de métro de Toronto, qui compte 75 stations et s'étend sur près de 80 km. Cela fait partie de l'engagement de Rogers d'élargir la connectivité pour les résidents et résidentes de Toronto.

Cet investissement phare va dans le sens des initiatives actuelles de Rogers visant à offrir une connectivité mobile évoluée aux usagers et usagères du transport en commun souterrain partout au pays. Parmi ces initiatives, on retrouve les ententes avec TransLink pour mettre en place la connectivité sans-fil à l'échelle du réseau SkyTrain dans la région du Grand Vancouver et avec la Société de transport de Montréal et d'autres opérateurs canadiens afin d' assurer la connectivité dans l'ensemble des 68 stations et des 71 km de tunnels qui composent le métro de Montréal .

Rogers s'attend à ce que son acquisition de BAI Canada se conclue dans les deux prochaines semaines. La finalisation de l'acquisition de BAI Canada est assujettie à certaines conditions de clôture.

