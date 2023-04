Praxis Tech lance les transactions initiées par le marchand (MIT)





LIMASSOL, Chypre, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd. a le plaisir d'annoncer le lancement de Merchant Initiated Transactions (MIT - Transactions initiées par le marchand, en français), une solution révolutionnaire de traitement des paiements qui offre aux commerçants et à leurs clients des expériences de paiement sécurisées, transparentes et pratiques.

Grâce au système MIT, les commerçants peuvent désormais initier des transactions au nom de leurs clients, ce qui élimine la nécessité de saisir manuellement les informations de paiement et rationalise le processus de paiement. Cette fonctionnalité facilite les paiements en un clic pour les clients et prend en charge la plupart des processeurs de paiement utilisant l'option « Card On File » (Tokenisation), ce qui rend les paiements encore plus sûrs.

Les transactions initiées par le marchand (MIT) sont particulièrement utiles pour les commerçants qui effectuent un grand nombre de transactions, car elles leur permettent de stocker en toute sécurité les informations de paiement de leurs clients, facilitant ainsi le traitement des paiements pour les transactions futures. Les clients n'ont plus besoin de saisir leurs informations de paiement à chaque fois. Le processus de paiement est rationalisé tant pour les commerçants que pour les clients, diminuant ainsi le risque d'erreurs ou de retards de paiement, et améliorant l'expérience globale de paiement.

Outre la simplification du processus de paiement, le système MIT offre également d'autres avantages, tels qu'une plus grande fidélité des clients, des taux de conversion plus élevés et une meilleure sécurité des transactions par carte.

Le directeur technique, Guy Karsenti , a déclaré : « La solution MIT est un ajout passionnant à notre plateforme d'orchestration des paiements, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'évolution continue de l'industrie. Notre engagement en faveur de l'innovation nous permet de continuer à fournir à nos clients des solutions de pointe qui répondent à leurs besoins dans le paysage dynamique des paiements ».

Il a ensuite précisé que « MIT n'est qu'un début. Il s'agit d'une étape clé sur la voie de l'introduction de nouveaux produits encore plus intéressants dans le courant de l'année 2023, tels que la relance en cas d'insuffisance de fonds et les paiements récurrents ».

Praxis Tech s'engage à fournir aux commerçants les solutions de traitement des paiements les plus avancées et les plus fiables, et le lancement de MIT témoigne de leurs efforts continus pour innover et améliorer l'expérience de paiement pour les commerçants et leurs clients.

