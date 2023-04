Invitation aux médias - La ministre St-Onge présente les investissements du budget fédéral dans le cadre de visites chez Electrobac et Industries Polykar





MONTRÉAL, le 10 avril 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, visitera les installations d'Electrobac et des Industries Polykar pour souligner les investissements du budget fédéral dans une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère.

Une période de questions sera accordée aux médias après les visites.

Date :

Mardi 11 avril 2023

Horaire :

13 h 15 : Visite d'Electrobac

14 h 45 : Visite des Industries Polykar

Les places étant limitées, nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à ces visites de confirmer leur présence, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant midi, le mardi 11 avril 2023 : [email protected]. Les lieux où se tiendront les visites seront confirmés aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 11:00 et diffusé par :