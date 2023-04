/R E P R I S E -- La ministre Bennett se rendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour faire le point sur les investissements du budget 2023 visant à lutter contre la crise des drogues toxiques et des surdoses/





OTTAWA, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé organisera un événement à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle fera le point sur le budget 2023 et les investissements fédéraux en cours consacrés à la lutte contre la crise des drogues toxiques et des surdoses, et à l'amélioration de l'accès des personnes de la région de l'Atlantique aux services de prévention, de réduction des méfaits et de traitement pour la dépendance.

Un point de presse suivra l'événement.

Date

Mardi le 11 avril 2023

Heure (locale)

9 h 45 (HAA)

Lieu

Université Dalhousie

Collaborative Health Education Building (CHEB)

Entrée principale

5793, ave. University

Halifax, N.-É.

Les médias peuvent également participer par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65062552752

Code d'accès : 810579

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

