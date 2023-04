Le Prix Lionel Gelber 2023 est décerné à Susan L. Shirk pour Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise





Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise est sélectionné comme le meilleur livre non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais

est sélectionné comme le meilleur livre non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais Le Prix Lionel Gelber est décerné chaque année par un jury international, en partenariat avec la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto

est décerné chaque année par un jury international, en partenariat avec la of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Des photos haute résolution de l'auteur et des images de la couverture du livre sont disponibles sur demande

TORONTO et WASHINGTON, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du Prix Lionel Gelber, a annoncé aujourd'hui que le lauréat du Prix Lionel Gelber 2023 est Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise de Susan L. Shirk, publié par Oxford University Press. Chaque année, un jury d'universitaires et de praticiens décerne le Prix Gelber au meilleur livre sur les affaires internationales publié en anglais et a une valeur de 50 000 dollars canadiens. Le prix est décerné par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

Overreach est une analyse du principal défi contemporain en géopolitique par un observateur proche de la Chine depuis longtemps. « Mme Shirk répond habilement à deux questions essentielles pour la gestion du ''problème chinois'' : comment en sommes-nous arrivés là et où allons-nous ? », a déclaré Ian Shugart, coprésident du jury. La coprésidente du jury, Janice Stein, a salué la qualité extraordinaire de l'analyse et de la rédaction : « Susan Shirk lève les voiles de la scène politique chinoise pour révéler les divisions et les coalitions qui orientent les décisions du pays. Une grande partie de ce qui inquiète le monde aujourd'hui, nous dit-elle, est née avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est-à-dire lors des politiques intrusives de Hu Jintao. »

L'ouvrage primé a été sélectionné parmi une liste de présélection où figuraient également Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology, de Chris Miller ; Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism, de Steven Levitsky et Lucan Way ; Slouching Toward Utopia: An Economic History of the Twentieth Century, de J. Bradford DeLong ; et Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century, de Sergei Guriev et Daniel Treisman.

Le lauréat du Prix Lionel Gelber 2023 a été choisi par les coprésidents du jury Janice Stein (Toronto) et Ian Shugart (Ottawa), ainsi que les membres du jury précédent Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) et Luis Rubio (Washington, Mexico City).

À propos de l'auteure

Susan L. Shirk est professeure de recherche et présidente du 21st Century China Center à la School of Global Policy and Strategy, UC San Diego. Elle est l'auteure de China: Fragile Superpower, et de The Political Logic of Economic Reform in China. De 1997 à 2000, elle a été vice-secrétaire d'État adjointe au Bureau des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, responsable de la Chine, de Taïwan, de Hong Kong et de la Mongolie.

Événement

Rencontre avec la lauréate du Prix Lionel Gelber de cette année

Rejoignez la lauréate de cette année, Susan L. Shirk, le mardi 25 avril 2023 à 17 h (heure de l'Est) pour un événement hybride présenté par la Munk School de l'Université de Toronto.

L'événement comprendra une conférence suivie d'une séance de questions modérée avec l'auteure Susan L. Shirk.

Inscrivez-vous ici : https://munkschool.utoronto.ca/event/2023-gelber-prize

L'ouvrage primé

Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise de Susan L. Shirk, publié par Oxford University Press

Dans les trois décennies qui ont suivi la mort de Mao en 1976, les dirigeants chinois ont adopté une approche restrictive de la politique étrangère. Selon eux, les menaces à leur pouvoir, et à celui du Parti communiste chinois, ne proviennent pas de l'étranger, mais de l'intérieur ? une conclusion cimentée par la crise de Tiananmen de 1989. Afin de faciliter l'ascension économique inexorable du pays et d'éviter une réaction négative, ils ont rassuré le monde extérieur quant aux intentions pacifiques de la Chine.

Ensuite, comme le montre Susan Shirk dans ce nouveau livre éclairant, troublant et tout à fait persuasif, quelque chose a changé. La Chine est passée d'une superpuissance fragile à un poids lourd mondial, menaçant Taïwan ainsi que ses voisins dans la mer de Chine méridionale, resserrant son emprise sur Hong Kong et défiant ouvertement la prééminence des États-Unis dans les domaines non seulement économique et technologique, mais aussi militaire. Les politiques de la Chine ont commencé à aller trop loin. En combinant ses décennies de recherche et d'expérience, Shirk, l'une des expertes en politique chinoise les plus respectées du monde, soutient que nous sommes maintenant complètement engagés dans une nouvelle guerre froide.

Pour expliquer ce qui s'est passé, elle ouvre la « boîte noire » du système politique chinois et examine ce qui a fait dérailler sa montée pacifique. Comme elle l'a montré, le virage vers la confrontation a commencé au milieu des années 2000 sous la présidence de l'affable Hu Jintao, premier parmi ses pairs du leadership collectif. Après la crise financière mondiale de 2008, alors que l'économie de la Chine était en plein essor, Hu Jintao et les autres dirigeants ont abandonné leur retenue, favorisant une agression à l'égard du monde extérieur et un contrôle social interne incontrôlé. Lorsque Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, il a profité de la corruption généralisée des autorités et des divisions ouvertes au sein de la classe dirigeante pour plaider en faveur d'un pouvoir plus concentré au sommet. Dans la décennie qui a suivi, et jusqu'à aujourd'hui ? à la veille du 20e Congrès du PCC où il a l'intention de réclamer un troisième mandat ?, il a accumulé plus de pouvoir que n'importe quel dirigeant depuis Mao. Ceux qui appliquent les directives de Xi essaient de se surpasser les uns les autres, suscitant encore plus de réactions négatives au sein de la communauté internationale et attisant le chauvinisme à une échelle jamais vue en Chine depuis la révolution culturelle.

Le livre dresse un portrait extrêmement lucide de la Chine d'aujourd'hui. Les entretiens approfondis et l'analyse méticuleuse de Shirk révèlent la dynamique qui conduit au dépassement. Pour contrer cela, soutient-elle, la pire erreur que les autres pays du monde peuvent faire, en particulier les États-Unis, est de réagir de façon excessive. Ce n'est qu'en comprenant les facteurs nationaux orientant les actions de la Chine que nous pourrons éviter les erreurs qui pourraient conduire à la guerre.

À propos du Prix Lionel Gelber :

Le Prix Lionel Gelber a été fondé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Le lauréat se voit remettre une récompense de 50 000 dollars canadiens. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

Site Web du Prix Lionel Gelber : https://munkschool.utoronto.ca/gelber/

