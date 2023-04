Le Salon international de la quincaillerie et des appareils électriques de Yiwu en Chine sera de retour en avril 2023





La 7ème édition du Salon international de la quincaillerie et des appareils électriques de Yiwu en Chine, se tiendra au Centre d'Exposition International de Yiwu du 20 au 22 avril 2023. Étant la plateforme idéale pour le marché mondial de la quincaillerie et des appareils électriques, la foire mettra en vedette quatre catégories principales de produits de quincaillerie et d'appareils électriques, notamment : les outils de quincaillerie, la quincaillerie du bâtiment, les appareils électroniques et électriques et les équipements de protection individuelle.

L'événement est consacré aux marchés nationaux et internationaux à la fois, offrant une plateforme exceptionnelle aux entreprises pour présenter leurs produits, introduire de nouveaux arrivages et sécuriser les commandes. Avec plus de 1 500 entreprises participantes, 1 500 catégories de produits et plus de 60 000 visiteurs professionnels attendus, ce salon présentera une gamme variée de produits de quincaillerie.

Cette année, la foire continuera d'accueillir des expositions en ligne tout en invitant vivement les acheteurs étrangers à participer en personne. Une équipe professionnelle de diffusion en direct sera déployée pour effectuer des ventes en temps réel pour les exposants sélectionnés, attirant ainsi davantage d'acheteurs intéressés à visiter et à acheter au salon hors ligne. Parmi les entreprises participantes figurent Pujiang Jinlei Co., Ltd., un producteur de cadenas, de serrures de porte et d'accessoires connexes milieu et haut de gamme ; Zhencheng Machinery Co., Ltd., une entreprise pionnière dans l'industrie des fixations ; et Littleant Diamond Tool Co., Ltd., un fournisseur de divers modèles de lames de scies circulaires au diamant et de disques flexibles au diamant.

Les activités parallèles comprendront la cérémonie de remise des prix aux exposants les plus populaires, la réunion de négociation d'achat et de commerce transfrontalier, le commerce en direct et le sommet commercial bilatéral Chine-Inde. Ces activités offriront plus d'opportunités aux entreprises participantes, leur permettant d'établir de nouveaux partenariats et de promouvoir leurs affaires.

Pour améliorer l'expérience des acheteurs et renforcer la fidélité des clients, cet événement créera pour la première fois la Communauté des acheteurs, dans le but de répondre rapidement aux différentes demandes de ce derniers. Il fournira des services de consultation et des demandes de renseignements sur les produits, et organisera des activités régulièrement pour améliorer l'interaction avec les acheteurs professionnels et renforcer l'efficacité de l'appariement commercial.

Nous nous réjouissons de votre visite au Salon international de la quincaillerie et des appareils électriques de Yiwu du 20 au 22 avril 2023.

Site officiel :

http://en.hardwareexpo.cn/.

Pré-inscription: http://buyer.yiwufair.com/dreg/#/login?lang=en&origin=1253&fquestionId=270

Consultez la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230410005156/en/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: Salon international de la quincaillerie et des appareils électriques de Yiwu

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 08:30 et diffusé par :