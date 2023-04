GEEKOM annonce sa campagne de Pâques





TAIPEI, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- À l'approche de Pâques, GEEKOM , l'un des principaux fabricants de mini PC, lance l'une de ses plus grandes promotions de l'année : la campagne de Pâques de GEEKOM. De début avril à fin avril, GEEKOM propose des prix imbattables sur presque tous les mini PC ; c'est donc le moment idéal pour passer au niveau supérieur ou acheter un tout nouvel appareil GEEKOM.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos fidèles clients la chance d'économiser beaucoup d'argent en cette saison de Pâques, a déclaré Arrisa, directrice commerciale chez GEEKOM. Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à un PC puissant et fiable, quel que soit leur budget. Et cette offre de Pâques est une excellente façon d'y parvenir. »

GEEKOM s'attache à aider les clients à trouver la meilleure solution informatique en fonction de leurs besoins. Avec une vaste sélection de modèles et de configurations, GEEKOM a quelque chose pour tout le monde, allant de l'entrée de gamme avec le Mini Air11 au haut de gamme avec le Mini IT11, le mini PC idéal existe pour tous les budgets.

Les mini PC GEEKOM sont équipés d'une multitude de fonctionnalités, allant de processeurs puissants et d'un grand espace de stockage à des options de connectivité avancées et davantage de fonctionnalités d'utilisation, ce qui les rend parfaits pour les employés de bureau, les gamers, les professionnels, les étudiants, et les utilisateurs à domicile qui ont besoin d'un ordinateur puissant au format compact.

Pendant la promotion, les clients peuvent espérer économiser jusqu'à 240 $ par rapport au prix normal sur certains mini PC. Et si vous dépensez plus de 399 $, vous pourrez également obtenir un cadeau gratuit.

La campagne de Pâques de GEEKOM est une excellente occasion de découvrir la puissance impressionnante des mini PC de GEEKOM sans dépenser une fortune. Ne manquez pas cette chance d'économiser beaucoup d'argent et de vous procurer un PC puissant, mais portable, le moyen idéal pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Consultez le site de GEEKOM : www.geekompc.com pour profiter de la promotion de Pâques de GEEKOM.

Suivez GEEKOM pour vous tenir au courant :

Site Web : www.geekompc.com

E-mail : [email protected]

Instagram : geekompc

Facebook : GEEKOM

TikTok : geekompc

YouTube : GEEKOM PC

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 00:43 et diffusé par :