Fashion Exchange: Fear of God en tête de la liste Fashion IP 100 et Rihanna dans le TOP 5





La New York Fashion Exchange a officiellement publié son livre blanc 2022 Global Fashion IP : Old World and New World : China's Fashion Consumption in 2022, ainsi que le 2022 Fashion IP 100 produit en partenariat avec CBNData.

Le 2022 Fashion IP 100 est classé sur la base du système d'évaluation des données FX INDEX et des données de consommation en ligne des plateformes Alibaba. En tenant compte des données de CBNData sur l'influence de la consommation, de la popularité sur les trois principales plateformes de médias sociaux (Weibo, Xiaohongshu et Tik Tok) et de l'indice Baidu, près de 400 propriétés intellectuelles de la mode dans le monde ont fait l'objet d'une évaluation quantitative. Le résultat final a permis d'identifier 100 IP ayant les meilleures performances globales sur le marché chinois en 2022.

Selon 2022 Fashion IP 100, Fear of God, le gagnant inattendu de la liste de 2021, est arrivé en tête de la liste de 2022. Sa ligne de diffusion ESSENTIALS s'est hissée à la deuxième place de la liste. C'est également la première fois que deux des trois premières PI de la mode proviennent du même fondateur au cours des quatre dernières années depuis le lancement de la liste. Rihanna (Fenty) fait son entrée dans le TOP 5. ISSEY MIYAKE, Justin Bieber (Drew House), Bai Jingting (Goodbai) et alexanderwang ont tous fait leur entrée dans le TOP10, qui a connu un grand remaniement . Au niveau des régions : Le design dynamique de l'Asie frappe l'Europe et l'Amérique. Dix-sept nouveaux entrants asiatiques ont fait leur entrée dans la liste 2022, soit près du double du nombre de nouveaux entrants d'Amérique du Nord et d'Europe réunis. Les droits de propriété intellectuelle de la Chine dans le domaine de la mode augmentent de 100 %. La Chine a dépassé le Japon pour la première fois en tant que deuxième pays ayant le plus grand nombre de PI dans le domaine de la mode sur la liste globale. Sur les 11 pays, les PI du domaine de la mode mode de la Chine sont passées de 12 en 2021 à 24 en 2022, soit une augmentation de 100 %.

Le livre blanc 2022 Global Fashion IP de Fashion Exchange, intitulé Old World and New World : China's Fashion Consumption in 2022, présente une exploration et une observation des changements dans la consommation de mode en Chine au milieu des processus structurels d'un développement macroéconomique et social complexe, après avoir souffert de la pandémie de trois ans. A travers un aperçu clair du paysage de la consommation de mode en Chine, 10 études de cas de collaboration optimale au niveau mondial et 10 IP de mode à surveiller en 2023, le livre blanc vise à aider les marques et les entreprises à trouver des points d'accès et des partenaires pour des collaborations de haute qualité.

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 00:30 et diffusé par :