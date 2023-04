L'office du tourisme du gouvernement de Macao lance une offre « un acheté, un offert » sur les billets d'avion, de bus et de ferry





Un éventail de réductions pour profiter du meilleur de Macao

MACAO, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- Suite à l'assouplissement des mesures anti-épidémiques, l'office du tourisme du gouvernement de Macao (le MGTO) a lancé une campagne promotionnelle avec Air Macau pour inciter les touristes étrangers à visiter la ville après des années de restrictions de voyage. À partir de maintenant et jusqu'au 30 juin 2023, les touristes peuvent profiter d'une offre « un acheté, un offert » d'une durée limitée pour l'achat d'un billet aller-retour avec Air Macau, au départ de Singapour, de la Corée du Sud, du Japon, de la Thaïlande ou du Vietnam à destination de Macao.

Au-delà du transport aérien, le MGTO s'est récemment associé aux opérateurs de transport public pour lancer le programme « Macao Treat », qui encourage les séjours plus longs en offrant des billets aller-retour gratuits aux touristes qui séjournent à Macao. Les voyageurs doivent être des résidents de Hong Kong, ou des touristes taïwanais ou internationaux en visite à Hong Kong pour être bénéficier de l'offre. Durant la période de promotion, du 10 avril au 30 juin, le programme concernera la majorité des services, y compris le transport terrestre via la ligne HK-MO Express, la ligne One Bus Hong Kong Macau et l'Eternal East Cross-Border Coach, mais aussi le transport fluvial via le TurboJet et le Cotai Water Jet ? seulement 1 heure pour arriver en ferry.

Le charme de la culture de Macao

Nommée « ville créative de gastronomie » par l'UNESCO en 2017, Macao est profondément reconnue pour sa diversité culinaire, faisant de la gastronomie l'un des meilleurs moyens de découvrir Macao. Avec un mélange d'héritage portugais et chinois, les touristes peuvent profiter de l'esprit chic entre orient et occident en déambulant dans les rues et les ruelles, visiter les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, et profiter d'une touche d'élégance apportée par les centres commerciaux et de divertissement modernes.

Pour illustrer les multiples facettes du charme de Macao, le MGTO a lancé une campagne intitulée « Experience Macao, Unlimited » avec divers événements thématiques, mettant en avant les scènes artistiques et culturelles locales de façon dynamique. Les thématiques mensuelles seront les suivantes : « Le printemps dans les arts » pour avril, « FUN en mai » pour mai, « Juin savoureux » pour juin, « La chaleur d'été » pour juillet et août, « Délices d'automne » pour septembre, « Octobre festif » pour octobre, « Formule de novembre » pour novembre et « Hiver éblouissant » pour décembre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web officiels de l'Office du tourisme du gouvernement de Macao et d'Air Macau.

https://www.macaotourism.gov.mo/

http://www.airmacau.com.mo/#/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048141/image.jpg

