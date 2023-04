Tempête de verglas : Hydro-Québec fait le point sur les pannes d'électricité





MONTRÉAL, le 8 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, environ 1 500 travailleuses et travailleurs sont à pied d'oeuvre afin de rétablir le service chez les clientes et clients toujours privés d'électricité.

Jusqu'à maintenant, ce sont plus de 975 000 ménages et commerces qui ont été rebranchés au réseau d'Hydro-Québec. Notre objectif de porter ce nombre à un million d'ici dimanche soir sera donc atteint.

Au total, près de 1 125 000 clientes et clients ont été touchés depuis mercredi en raison de l'importante tempête de verglas qui a frappé plusieurs régions du Québec. À certains endroits, jusqu'à 30 mm de verglas se sont accumulés, faisant tomber des arbres ou des grosses branches sur notre réseau de distribution d'électricité.

À 18 h 30 aujourd'hui, il restait environ 150 000 clientes et clients en panne, principalement dans les régions suivantes :

Montréal : environ 98 000

000 Outaouais : environ 18 000

000 Montérégie : environ 18 000

Nous accordons la priorité aux interventions qui permettent de rétablir le service chez le plus grand nombre de clients à la fois et sommes maintenant rendus à traiter un nombre important de pannes qui en touchent seulement entre 10 et 50 chacune. C'est ce qui explique que le nombre de ménages et commerces privés de courant diminue moins rapidement que les deux premiers jours, même si nous avons déployé encore plus d'équipes sur le terrain aujourd'hui. Notre travail ne ralentit pas, notamment grâce à l'appui que nous recevons d'entrepreneurs privés, entre autres pour la maîtrise de la végétation.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes . Notez toutefois que les délais de rétablissement indiqués sont approximatifs et qu'ils peuvent varier en raison du nombre de pannes et en fonction des dommages qui sont constatés sur les lieux. Nous incitons nos clients et clientes à prévoir des solutions de rechange en cas de dépassement des délais indiqués sur la carte.

Si la tempête de verglas a endommagé le mât électrique de votre résidence, notez que les travaux de réparation doivent être effectués par un maître électricien certifié ou une maître électricienne certifiée. Ces travaux peuvent être réalisés avant le passage des équipes d'Hydro-Québec afin d'accélérer le rétablissement du service.

Important message de sécurité

Il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol ou d'objets qui seraient en contact avec notre réseau. Nous invitons les gens à appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

De plus, il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des résidences des appareils d'éclairage ou de chauffage d'appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecues). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

Enfin, soyez également vigilants en ce qui a trait aux communications numériques ! Des messages frauduleux concernant Hydro-Québec circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Ces messages ne proviennent pas de nous. Ne cliquez jamais sur un lien si vous doutez de l'authenticité d'un message. Comment reconnaître un courriel ou un texto frauduleux ? Que faire si vous êtes victime d'hameçonnage ? Apprenez-en plus ici : http ://hydroquebec.com/prevention-fraudes.html .

