ITALMOPA CÉLÈBRE PÂQUES AVEC UNE RECETTE MODERNE DE PASTIERA NAPOLITAINE ISSUE DE SA CAMPAGNE « PURE FARINE D'EUROPE »





Une chef cuisinière italienne réimagine la tarte napolitaine classique sous la forme de biscuit dont tout le monde raffole à base de farine de blé tendre et de semoule biologiques

LOS ANGELES, 8 avril 2023 /CNW/ -- L'Association italienne des meuniers (ITALMOPA) souhaite que Pâques soit douce et biologique grâce à sa recette de biscuit sandwich Pastiera, créée par une chef cuisinière, dans le cadre de sa campagne Pure Farine d'Europe, cofinancée par l'Union européenne.

« Vous pouvez vous sentir bien de nourrir les êtres chers avec des aliments fabriqués grâce à de la farine et à de la semoule biologiques provenant d'Italie et de l'Union européenne, a déclaré Piero Luigi Pianu, directeur d'ITALMOPA. Nos produits sont moulus à partir de céréales exemptes de pesticides et d'additifs et cultivées dans un sol fertilisé uniquement par des substances naturelles. Les méthodes d'agriculture biologique, utilisées depuis l'Antiquité, garantissent la santé du sol et suivent le cycle naturel des saisons. Cet engagement rigoureux envers la santé humaine et la viabilité environnementale se traduit par des farines et des semoules de blé tendre et de blé dur italiennes biologiques plus savoureuses et plus nutritives. »

Pour Pâques, la chef cuisinière italienne Viviana Marrocoli a transformé la pastiera napolitaine en biscuits individuels à base de farine de blé tendre et de semoule biologiques.

« Remplie de ricotta sucrée, de grains de blé entier trempés et de parfum de fleur d'oranger, cette tarte de Pâques tant prisée est servie en tranches divines, explique la chef Marrocoli. Nos biscuits fourrés à la pastiera combinent l'amour et la perfection des biscuits nord-américains croquants avec le plus traditionnel des desserts italiens de Pâques. »

Considéré comme un pilier des célébrations pascales italiennes, le dessert pastiera napolitaine est empreint de mythologie et d'histoire culturelle. Selon la légende, Parthénope, une sirène qui avait élu domicile dans le golfe de Naples, aurait donné à Naples son nom et aurait créé la pastiera avec sept dons de la nature : la farine, le ricotta, les oeufs, les grains de blé tendre, l'eau de fleur d'oranger, les épices et le sucre.

La recette de biscuits sandwichs Pastiera de Pure Farine d'Europe est disponible à l'adresse pureflourfromeurope.ca/recipes/pastiera-sandwich-cookies/

À propos d'ITALMOPA

Fondée en 1958 et basée à Rome, ITALMOPA représente 82 entreprises italiennes qui moulent du blé tendre et du blé dur pour produire de la farine et de la semoule pour les pâtes, le pain, les pâtisseries, les pizzas, et bien plus encore. Pour en savoir plus, consultez le site pureflourfromeurope.eu/

