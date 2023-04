JD.com lance la semaine du commerce électronique en France avec le pavillon du pays dont les ventes ont doublé en 2022





PÉKIN, 8 avril 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Chine cette semaine, JD.com a fièrement annoncé le lancement de sa promotion « Semaine du commerce électronique en France » à partir du 6 avril. Cette semaine de célébration présentera et offrira des réductions sur des produits français de haute qualité.

JD.com est devenu un canal incontournable pour les marques et les commerçants français désireux de prospérer en Chine. Grâce à l'augmentation rapide du nombre de consommateurs nationaux faisant confiance à JD.com pour leurs achats, la plateforme est devenue une destination de choix pour le lancement de marques de premier plan. JD.com a été la première société de commerce électronique à s'associer à LVMH pour proposer dix grandes marques de mode sur sa plateforme, dont Louis Vuitton, DIOR et bien d'autres. En 2022, des géants de la mode tels que Maison Margiela, Roger Vivier et Longchamp ont tous lancé leurs boutiques phares sur JD.com, consolidant ainsi le statut de la plateforme en tant que partenaire de confiance pour les marques de luxe françaises.

JD.com a remporté un franc succès dans la promotion des produits français en Chine, renforçant sa position en tant que plus grand canal de vente en ligne pour les marques françaises telles que Hennessey et Remy Martin. Le pavillon national de la France, un magasin phare en ligne sur le thème du pays, a enregistré une croissance annuelle de 100 % des ventes en 2022, et les ventes de marques françaises sur la plateforme transfrontalière de JD, JD Worldwide, ont également connu une croissance rapide, notamment celles de René Furterer qui ont progressé de 200 % sur un an au premier trimestre de 2023. En mars, les ventes de vin français ont augmenté de 230 % sur un an. JD.com s'approvisionne auprès des 61 châteaux bordelais inclus dans la Classification de Bordeaux 1855 pour les producteurs de vin rouge.

L'expertise inégalée de JD.com en matière de commerce électronique, son approche d'inscription rapide pour les marchands étrangers, sa chaîne d'approvisionnement et ses capacités logistiques, ainsi que ses près de 600 millions de consommateurs constituent la base nécessaire pour que plus de marques françaises réussissent en Chine. JD.com se réjouit de continuer à travailler avec les marques et les commerçants français afin de proposer des produits de haute qualité aux consommateurs chinois.

