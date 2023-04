Un guide vous dit tout, en français, sur comment participer aux conférences Simul'ONU





NEW YORK, 07 April 2023 / PRN Africa / -- Ces conférences sont une activité parascolaire populaire. Les étudiants jouent le rôle de représentants auprès des Nations Unies en simulant les travaux des Nations Unies et découvrent la diplomatie, les relations internationales et les questions globales d'actualité et les Nations Unies elles-mêmes.

On estime que des centaines de milliers d'étudiants participent chaque année dans le monde à des conférences Simul'ONU à tous les niveaux d'éducation, de l'école, à l'université.

Des simulations très prisées

« Ces simulations des conférences onusiennes sont très prisées par les étudiants de l'espace francophone et ce guide est le bienvenu », a observé Patricia Herdt, Analyste politique principale à la Représentation permanente de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) auprès des Nations Unies à New York, lors d'une discussion à la Librairie de l'ONU (#UNBookshop), au siège de l'Organisation à New York.

Cette discussion a été organisée au lendemain de la Journée de la langue française, qui est aussi la Journée internationale de la Francophonie, avec la participation de l'Ambassadeur Mohamed Siad Doualeh, Représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies et Président du Groupe des Ambassadeurs francophones de New York ; de William Yotive, Coordinateur Simul'ONU pour la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies (WFUNA) ; et d'une élève de l'Ecole internationale des Nations Unies (UNIS).

La version en anglais du guide a été publiée en septembre 2020, a précisé, de son côté, le Directeur de la sensibilisation du public au Département de la Communication globale (DGC), Maher Nasser.

Prise de parole en public, écriture et recherche

Pendant les simulations, les participants doivent utiliser plusieurs moyens de communication et de négociations afin de représenter les politiques de leurs pays respectifs. Ces simulations impliquent des discours publics et aussi l'analyse des politiques internationales, des autres positions internationales, de négociations et de résolutions de conflits. Elles entraînent aussi à la rédaction d'écrits techniques.

Ces conférences permettent aux étudiants de développer leurs compétences pour la prise de parole en public, l'écriture et la recherche.

En 2009, les Nations Unies ont organisé leur première Conférence mondiale Simul'ONU. De nombreux participants, qui étaient des habitués des Simul'ONU, ont été surpris de découvrir que cette conférence était plutôt différente de celles auxquelles ils avaient participé auparavant. En réalité de nombreuses conférences Simul'ONU ne suivent pas très précisément les règles et pratiques véritables des Nations Unies.

« La plupart des conférences Simul'ONU ne simulaient pas l'ONU telle qu'elle est. Elles avaient une structure différente. Il s'agissait plus de débats... et de beaux discours et pas vraiment de recherche du consensus. Depuis les années 1990, la plupart des résolutions de l'ONU sont négociées et votées par consensus. Arriver au consensus, c'est différent que de négocier pour gagner la majorité des voix », a noté M. Nasser.

Le guide est par conséquent destiné à aider les étudiants et enseignants intéressés par les conférences Simul'ONU à découvrir les aspects pratiques de l'Organisation et à participer à une simulation d'une façon plus conforme aux travaux réels des Nations Unies. Il vise également à donner aux étudiants la possibilité de découvrir la place de la diplomatie dans le processus de prise de décision.

