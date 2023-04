MISE À JOUR DE 11 H : Hydro Ottawa continue de rétablir le courant aux clients restants





OTTAWA, ON, le 8 avril 2023 /CNW/ - Hydro Ottawa poursuit ses progrès de rétablissement du service à ses clients de l'ensemble de la ville. À 9 h 30 ce matin, environ 2 900 clients étaient encore privés d'électricité.

Hydro Ottawa estime toujours qu'il faudra un certain temps pour régler complètement la situation. Ses équipes travaillent d'arrache-pied pour rebrancher tous les clients d'ici la fin de la journée, le samedi 8 avril. Il est toutefois possible que certaines pannes isolées persistent en fin de journée.

Aujourd'hui, les efforts se concentrent sur le rétablissement du service aux clients qui sont toujours sans électricité dans les secteurs suivants :

Bayshore - Belltown

Billings Bridge - Alta Vista

Borden Farm - Fisher Glen

- Fisher Glen Bridlewood - Emerald Meadows

Britannia Village

Carlington

Carlingwood-Ouest - Parc Glabar - McKellar Heights

Centrepoint

Cityview - Crestview- Meadowlands

Iris - Queensway Terrace-Sud

Laurentian

Lindenlea - New Edinburgh

Old Barrhaven-Ouest

Parc Braemar - Bel Air Heights - Parc Copeland

Parc Playfair - Parc Lynda - Guildwood Estates

- - Guildwood Estates Parc Rockcliffe

Parkwood Hills - Steward Farm

Richmond

Skyline - Fisher Heights

Tanglewood

Urbandale Acres - Canterbury

Westboro

Whitehaven - Queensway Terrace-Nord

Hydro Ottawa continuera de publier de l'information sur les pannes en cours sur son site Web , sa carte Info-pannes et les réseaux sociaux.

Si des clients ne voient pas leur secteur sur la carte Info-pannes d'Hydro Ottawa, ils peuvent signaler une panne de deux façons. Ils peuvent :

Appeler notre ligne Info-pannes, accessible 24/7 au 613 738-0188

Faire le signalement en ligne via le portail client MonCompte

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande à la population de respecter les périmètres des sites de travail en se tenant à une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

demande à la population de respecter les périmètres des sites de travail en se tenant à une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique. Si des clients remarquent des lignes électriques affaissées, ils doivent rester à une distance d'au moins 10 mètres (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation sont en panne, tous les automobilistes doivent faire un arrêt obligatoire - dans toutes les directions - puis traverser avec précaution.

Pendant que les équipes s'affairent à rétablir le courant, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous les appareils électroniques et électroménagers pour ne pas nuire à l'approvisionnement en électricité.

Veuillez réserver l'utilisation du 9-1-1 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

