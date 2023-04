ELEGOO prépare une campagne Kickstarter pour le graveur laser PHECDA avec fonction de purification de l'air





- PHECDA est la dernière tentative en date d'ELEGOO pour réduire les barrières à l'achat des machines de gravure laser

SHENZHEN, Chine, 8 avril 2023 /PRNewswire/ -- ELEGOO, la célèbre marque d'imprimantes 3D, a annoncé le lancement de sa première machine de gravure laser, la PHECDA, sur Kickstarter le 8 avril 2023, à 14h00 UTC. Avec un tarif préférentiel de 240 dollars, cette machine devrait changer la donne grâce à son prix attractif et à ses caractéristiques exceptionnelles, notamment une fonction unique de purification de l'air qui filtre les particules nocives. Il s'agit de la toute première machine de gravure laser équipée de cette fonctionnalité.

Le point le plus important de la PHECDA est son prix abordable. Elle possède les mêmes caractéristiques que d'autres machines sur le marché, mais est moitié moins chère. Par exemple, le modèle PHECDA 10 W est à seulement 240 dollars, tandis que le modèle de 20 W est affiché à 400 dollars, soit 60 % de moins que les prix du marché. En outre, les clients peuvent également acheter des cartouches de filtres, des accessoires rotatifs, des plateaux en nid d'abeille et un système d'assistance d'air sur demande. Cette remarquable stratégie tarifaire témoigne de l'engagement d'ELEGOO à rendre les équipements hautes performances accessibles à tous. Avec cette campagne Kickstarter, ELEGOO établit une nouvelle norme en matière de prix de la technologie de gravure laser.

La surface de gravure de 400 mm x 400 mm de la PHECDA, sa puissance allant jusqu'à 20 W et sa compatibilité avec des matériaux tels que le métal, le cuir et le bois en font un outil polyvalent pour les artistes, les chefs de petites entreprises et les amateurs de bricolage. En outre, la PHECDA est compatible avec un module d'axe rotatif qui permet de graver des objets cylindriques. Les possibilités de personnalisation sont infinies. C'est l'outil idéal pour créer des cadeaux et de véritables oeuvres d'art.

Le prix très abordable de la PHECDA démontre l'objectif d'ELEGOO d'éliminer le stéréotype selon lequel les machines de gravure laser sont hors de portée pour les petits créateurs et les amateurs. En proposant un produit très abordable avec des marges bénéficiaires acceptables, ELEGOO vise à abaisser les barrières pour l'achat des machines de gravure laser. Cette initiative devrait permettre d'augmenter le nombre d'utilisateurs et de créer un cercle vertueux de retours d'informations et de données qui permettront à l'avenir de développer des machines encore plus performantes et plus conviviales.

La PHECDA est équipée d'un purificateur d'air révolutionnaire qui filtre les particules nocives générées pendant le processus de gravure. Le couvercle de protection contre la lumière à fermeture magnétique et le dispositif de filtrage des fumées fonctionnent ensemble pour créer un environnement de gravure relativement clos et silencieux, réduisant efficacement l'émission de gaz nocifs.

L'engagement d'ELEGOO à fabriquer des produits de haute qualité à des prix abordables à propulsé l'entreprise au premier rang de l'industrie de l'impression 3D, ses produits étant constamment salués pour leur rapport qualité-prix exceptionnel. La machine de gravure laser PHECDA n'est pas en reste. Grâce à sa fonction exclusive de purification de l'air, elle devrait changer la donne dans le secteur de la gravure laser.

Pour plus d'informations sur la machine de gravure laser PHECDA et pour soutenir sa campagne Kickstarter, cliquez ici à partir du 8 avril. Vous pouvez également suivre l'actualité d'Elegoo sur les réseaux sociaux via le site officiel d'Elegoo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et TikTok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048846/image_5023613_9404554.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048847/image_5023613_9404648.jpg

Communiqué envoyé le 8 avril 2023 à 10:58 et diffusé par :