Les établissements d'alimentation pourront ouvrir dans les régions sinistrées ce dimanche





QUÉBEC, le 8 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'il autorise l'ouverture des établissements d'alimentation de grande surface (plus de 375 m2 de surface de vente) pour la journée du dimanche 9 avril 2023, dans les régions administratives suivantes : Montréal, Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie. Ces établissements pourront donc ouvrir selon les modalités habituelles des dimanches non fériés, c'est-à-dire :

Sans restriction, de 8 h à 20 h;

En respectant une restriction d'au plus quatre personnes qui en assurent le fonctionnement, en dehors de ces heures.

Pour leur part, comme c'était déjà le cas, les établissements d'alimentation de petite surface (375 m2 ou moins de surface de vente) et les pharmacies peuvent ouvrir toute la journée du dimanche de Pâques, avec une restriction, dans le cas des pharmacies, d'au plus quatre personnes pour assurer leur fonctionnement.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« En permettant l'ouverture des établissements d'alimentation en ce dimanche de Pâques, on vient offrir aux sinistrés qui auront retrouvé l'électricité tard samedi ou ce dimanche la possibilité d'acheter des denrées alimentaires, et ce, après quelques jours sans électricité. Ainsi, on assure la sécurité alimentaire des personnes dûrement touchées. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En situation d'urgence, on se doit parfois d'utiliser des mesures exceptionnelles pour voir à la sécurité de tous. C'est ce qu'on fait ici, en assurant la disponibilité des aliments pour ceux qui en ont besoin. Notre gouvernement considère que c'est la chose à faire, particulièrement dans les régions où les pannes ont malheureusement perduré. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie administre la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux et le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux.

