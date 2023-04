Tempête de verglas - Montréal continue de faire preuve de tolérance dans l'application des règles de stationnement





MONTRÉAL, le 7 avril 2023 /CNW/ - Afin de donner un peu de répit aux citoyennes et citoyens, Montréal rappelle que les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de l'Agence de mobilité durable font actuellement preuve de tolérance dans l'application des règles de stationnement qui n'ont pas d'impact sur la sécurité de la population et la fluidité de la circulation.

Ainsi, aucun constat ne sera émis dans les cas suivants:

Le règlement permettant l'entretien des balais mécaniques de la Ville ;

Le règlement sur les zones de stationnement réservées sur rue (vignettes de stationnement).

Si des constats ont été émis dans ces cas, l'agence de mobilité durable fera les démarches requises afin de les annuler.

La période de suspension d'émission des constats d'infraction se terminera le samedi 8 avril en matinée.

Des constats d'infraction continuent d'être émis en tout temps pour les infractions qui concernent la sécurité et la fluidité de la circulation :

Entraves aux voies réservées;

Stationnement devant une borne fontaine;

Arrêts aux endroits interdits;

Véhicule stationnés à moins de 5 mètres d'une intersection;

Entraves aux passages piétonniers;

Entraves aux arrêts d'autobus;

Autres infractions reliées à la sécurité et la fluidité.

Les constats émis pour des raisons de sécurité ne feront pas l'objet d'une demande de retrait.

Montréal réitère qu'elle est à pied d'oeuvre sur le terrain afin d'assurer la sécurité de la population ainsi que la fluidité des déplacements. L'opération de nettoyage se poursuit et plusieurs jours seront nécessaires pour nettoyer tout le territoire.

