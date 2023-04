De la mine au forum : Sotheby's va mettre aux enchères l'une des plus grandes découvertes de pierres précieuses du siècle





« Déjà à l'état brut, l'Estrela de Fura a montré ses caractéristiques aux qualité extraordinaires et son potentiel à devenir une pierre précieuse unique en son genre.

Le tailleur s'est rendu compte de ce potentiel et a créé un rubis à facettes d'un poids stupéfiant de 55,22 carats, affichant une couleur rouge saturée et homogène, combinée à un degré de clarté jusque-là jamais observé dans d'autres rubis non chauffés de taille comparable.

Trouver un rubis naturel de cette taille, avec une telle combinaison de caractéristiques de qualité, sans besoin de traitement, était considéré comme presque inimaginable.

Le rubis naturel de 55,22 carats établit un nouveau record, non seulement pour les rubis mozambicains, mais également pour les rubis en général. »

Laboratoire Gübelin Gem

NEW YORK, 07 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lorsque FURA Gems a annoncé sa découverte historique du plus grand rubis de qualité gemme jamais découvert en septembre 2022, cette nouvelle a dominé les unes des journaux du monde entier, suscitant un incroyable enthousiasme, et prenant d'assaut le marché des pierres précieuses. Découverte dans la mine de rubis de FURA à Montepuez, au Mozambique, en juillet 2022, la pierre précieuse ? pesant 101 carats ? a ensuite été nommée Estrela de FURA (étoile de FURA en portugais), en clin d'oeil à la profondeur exceptionnelle de sa couleur et à sa taille, et pour mettre en lumière le Mozambique en tant que riche source de rubis de qualité supérieure. Même dans son état brut et intact, Estrela de FURA était considérée par les experts comme un trésor exceptionnel de la nature pour sa fluorescence, sa clarté exceptionnelle et sa teinte rouge vif, connue sous le nom de « sang de pigeon » - une couleur traditionnellement associée uniquement aux rubis birmans.

Maintenant, sept mois après sa découverte, alors que le maillet s'abaissait pour le dernier lot d'une soirée exceptionnelle de mise aux enchères de produits de luxe à Hong Kong, les spéculations sur l'endroit où était gardé le rubis ont finalement trouvé réponse lorsque le commissaire-priseur de Sotheby's, Uni Kim, a officiellement dévoilé Estrela de FURA 55.22 au monde entier. Pesant 55,22 carats, ce joyau exceptionnel et rare du Mozambique est le plus gros rubis de qualité gemme jamais mis aux enchères. La combinaison de l'intensité de sa couleur, vierge de tout traitement thermique, de son aspect incroyablement cristallin et de sa taille incomparable ? avec une estimation à plus de 30 millions de dollars ? fait d'Estrela de FURA 55.22 le rubis le plus précieux et le plus important jamais mis sur le marché.

Après une première série d'études sur le cristal brut de 101 carats pour déterminer les options de coupe au début de l'année, Estrela de FURA a été magistralement taillée et facettée par une équipe d'artisans ? la pierre brute a été transformée en une belle pierre taillée en coussin, qui, selon un rapport de l'Institut suisse de gemmologie (SSEF), « a donné des teintes rouge vif en raison de multiples reflets internes ». « Un rubis naturel du Mozambique decette taille et de cette qualité peut être considéré comme très rare et donc comme un trésor exceptionnel de la nature ». Le joyau susmentionné est incroyablement riche en chrome qui, lorsqu'il est exposé à la lumière ultraviolette ? comme on le trouve dans la lumière du soleil ? conduit la pierre à rayonner une fluorescence couleur rouge ardent, accroissant encore l'éclat de la pierre, comme si elle était éclairée de l'intérieur.



Estrela de Fura 55.22 cts

Le rubis est devenu l'une des pierres précieuses colorées les plus recherchées, à une époque où la couleur domine le monde des bijoux et où la rareté stimule le marché. Les rubis de cette importance et de cette ampleur sont extrêmement rares. Seuls deux exemplaires ont déjà franchi la barre des 15 millions de dollars aux enchères, faisant de l'apparition du joyau actuel un événement historique en soi. Le Laboratoire Gübelin Gem indique en outre que le rubis « établit un nouveau record non seulement pour les rubis mozambicains, mais aussi pour les rubis en général ». Estrela de FURA 55.22 est sur le point d'entrer dans l'histoire alors qu'elle s'apprête à dépasser le Sunrise Ruby, un rubis de 25,59 carats d'origine birmane, qui s'est vendu pour 30,3 millions de dollars (1 185 451 dollars par carat) chez Sotheby's à Genève en 2015, et qui détient toujours le record mondial de vente aux enchères pour un rubis*.

Le nouveau voyage de la pierre commence aujourd'hui à Sotheby's Hong Kong, avant d'entamer une tournée mondiale, avec des expositions prévues à Taipei, en Chine, à Singapour, à Genève et à Dubaï (les dates complètes seront publiées en temps opportun) avant de participer à la vente aux enchères Sotheby's Magnificent Jewels à New York le 8 juin.

_________________________________________________________________________________________

« La découverte miraculeuse l'année dernière du rubis Estrela de FURA de 101 carats dans la mine de FURA au Mozambique a été d'une immense importance, choquant toutes les personnes intéressées par le monde de la bijouterie. Aujourd'hui, dans son état nouvellement transformé de 55,22 carats, Estrela de FURA 55.22, est une véritable merveille de la nature et une pierre sensationnelle de couleur parfaite et de clarté exceptionnelle, combinée à une superbe forme en coussin. Ce rubis est sans aucun doute en lice pour devenir le porte-étendard des rubis africains ? et des pierres précieuses en général, sensibilisant le monde entier à leur capacité à égaler, et même à surpasser, ceux de Birmanie, qui ont traditionnellement été la source la plus désirable et la plus reconnaissable de rubis », déclare Quig Bruning, directeur de Sotheby's Jewelry, Amériques.

« Chez FURA, nous sommes extrêmement fiers de la découverte d'Estrela de FURA à un stade aussi précoce de notre voyage au Mozambique. Les pierres précieuses importantes, telles que l'Estrela de FURA, sont extrêmement rares, et un rubis de qualité gemme à facettes de 55,22 carats est presque inédit. Depuis l'analyse et l'étude approfondies de la pierre jusqu'au processus de taille et de polissage, nous avons travaillé avec le plus grand soin et le plus grand respect pour le rubis, conscients de son importance et de sa stature. Assister à la finalisation de l'Estrela de FURA 55.22 a été une réussite monumentale pour nous tous, et nous sommes ravis qu'une nouvelle page de l'histoire de ce joyau incroyable, et des rubis mozambicains, soit sur le point d'être écrite avec Sotheby's », déclare Dev Shetty, fondateur et PDG de FURA Gems.

_________________________________________________________________________________________

EXTRACTION DE RUBIS AU MOZAMBIQUE

L'extraction de rubis au Mozambique a une longue et riche histoire, et les premières découvertes importantes de gisements de rubis dans le pays remontent aux années 1960. Cependant, ce n'est qu'au début des années 2000 que l'extraction des rubis au Mozambique a pris un véritable essor, avec la découverte du gisement de rubis de Montepuez dans la partie nord du pays, où le cristal brut d'Estrela de FURA a été découvert. Les meilleurs rubis du Mozambique se caractérisent par une transparence exceptionnelle et une couleur riche, ce qui leur confère une qualité globale. Le gisement de rubis de Montepuez est l'un des plus grands gisements de rubis au monde et suscite l'intérêt de sociétés minières internationales.

_________________________________________________________________________________________

NOTE AUX ÉDITEURS

* Le record du monde actuel pour un rubis vendu aux enchères est détenu par le « Sunrise Ruby », une pierre birmane de 25,59 carats, qui a été vendue aux enchères chez Sotheby's à Genève en mai 2015 pour 30,3 millions de dollars. À l'époque, ce prix établissait également un nouveau record pour tout carat de rubis (1 185 451 $ par carat).

_________________________________________________________________________________________

À PROPOS DE FURA GEMS

Créée en 2017, FURA Gems Inc. est une société spécialisée dans l'extraction et la commercialisation de pierres précieuses de couleur. Basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, FURA compte plus de 1 200 employés sur tous les continents. Il s'agit de la première entreprise pionnière, créative et éthique à couvrir l'ensemble de la gamme des pierres précieuses de couleur.

FURA possède trois filiales minières en Colombie, au Mozambique et en Australie qui extraient respectivement des émeraudes, des rubis et des saphirs. Il s'agit de la société d'extraction de pierres précieuses de couleur qui connaît la plus forte croissance, tout en assurant la stabilité et la traçabilité des pierres précieuses de couleur extraites de manière éthique, depuis l'état brut à la commercialisation de la pierre.

FURA Gems allouera une partie du produit de la vente à la création de la Fura Training Academy, afin de soutenir la communauté dans laquelle elle opère au Mozambique.

L'objectif principal est de promouvoir l'accès à une éducation qualifiée et à une formation technique pour la population locale dans différents domaines d'activité tels que l'exploitation minière, la menuiserie, l'ingénierie et l'agriculture, afin de leur fournir un revenu durable. www.furagems.com

__________________________________________________________________________________

À PROPOS DE SOTHEBY'S

Maison fondée en 1744, Sotheby's est la première destination mondiale pour l'art et le luxe. Sotheby's favorise l'accès et la possession d'oeuvres d'art et d'objets de luxe exceptionnels par le biais de ventes aux enchères et de canaux d'achat immédiat, y compris les ventes privées, le commerce électronique et la vente au détail. Notre marché mondial de confiance s'appuie sur une plate-forme technologique de pointe et un réseau de spécialistes couvrant 40 pays et 70 catégories, dont l'art contemporain, l'art moderne et impressionniste, les maîtres anciens, les oeuvres d'art chinoises, les bijoux, les montres, les vins et spiritueux et le design, ainsi que les voitures de collection et les biens immobiliers. Sotheby's croit au pouvoir transformateur de l'art et de la culture et s'engage à rendre nos industries plus inclusives, durables et collaboratives.

