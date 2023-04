La Journée mondiale de la santé est l'occasion de lancer un appel au changement, selon l'AHF





AIDS Healthcare Foundation (AHF) célèbre la Journée mondiale de la santé le 7 avril en rappelant aux dirigeants mondiaux et aux institutions de santé publique qu'une nouvelle Convention mondiale sur la santé publique est toujours nécessaire pour que le monde soit prêt à prévenir et à réagir efficacement aux futures pandémies.

« Plus de trois ans se sont écoulés depuis le début de la COVID-19 et, malheureusement, nous ne pouvons pas dire avec confiance que les choses aient beaucoup avancé en matière de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies », déclare Loretta Wong, directrice adjointe de l'AHF pour la défense et les politiques mondiales. « Le monde a encore désespérément besoin d'un nouveau cadre mondial de santé publique qui garantisse la transparence, la responsabilité et la coopération ? des aspects sur lesquels les États membres se montrent encore hésitants lors des réunions de l'organe intergouvernemental de négociation visant à rédiger un nouvel accord sur la pandémie. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, nous appelons tous les pays, en particulier les pays riches, à agir en conséquence et à établir un traité sur les pandémies qui protège tous les pays. Sans cela, nous continuerons de répéter les mêmes erreurs qui ont conduit à près de sept millions de morts en raison d'un monde qui n'était pas préparé à la COVID-19. »

À propos de l'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

