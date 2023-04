25 000 établissements de santé en Inde transforment les systèmes de santé publics pour faire face aux problèmes climatiques majeurs croissants





En 2021, l'OMS a estimé que le changement climatique constituait la plus grande menace sanitaire mondiale du 21e siècle. Alors que la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès aux services de santé essentiels, un rapport sur l'empreinte climatique du secteur de la santé de 2019 indique que si le secteur de la santé était un pays, il serait le cinquième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète.

Dans le cadre d'une étape importante de transformation et de développement durable de l'infrastructure de santé publique, la SELCO Foundation et l'IKEA Foundation, en partenariat avec le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial (MOHFW) et diverses State Health Missions, ont lancé l'initiative novatrice « Énergie pour la santé ». Le programme place l'adaptation et l'atténuation climatique au centre de tous les efforts visant à moderniser les établissements de santé publics à travers le monde.

À propos de l'importance de ce programme à l'échelle mondiale, le Dr Maria Neira, sous-directrice générale par intérim de la Division des populations en meilleure santé et directrice du Département environnement, changement climatique et santé de l'Organisation mondiale de la santé déclare : « L'accès à une électricité fiable dans les établissements de santé est essentiel pour une prestation de soins de santé de qualité et pour sauver des vies. Et pourtant, un milliard de personnes dans le monde sont desservies par des établissements de santé sans alimentation électrique fiable ou qui n'en disposent pas du tout. Les énergies renouvelables décentralisées offrent l'opportunité unique d'accélérer l'électrification des établissements de santé, notamment dans les zones reculées. Je félicite le gouvernement indien ainsi que nos partenaires de la Selco Foundation et de l'Ikea Foundation pour ce programme majeur qui transformera et renforcera le système de santé ».

Grâce à cette initiative unique en son genre, 25 000 établissements de santé dans 12 états seront approvisionnés en énergie solaire et dotés d'équipements médicaux électriques performants d'ici à 2026. Les 12 états couverts par ce programme présentent des différences en termes de topographie, de vulnérabilités socio-économiques, de charge de morbidité et de climat. Grâce à cette diversité au sein des zones géographiques sélectionnées, le programme servira d'exemple à l'échelle mondiale en innovant les approches, les modèles et les processus pertinents dans des contextes similaires ailleurs dans le monde.

Étudiant le leadership de l'Inde dans cette démarche, le Dr Harish Hande, PDG de la SELCO Foundation, déclare : « Pour que l'accès aux soins de santé soit abordable et équitable, deux aspects doivent être considérés, le premier concerne les ressources nécessaires à la fourniture des soins de santé, et le second, le coût d'accès aux soins de santé. Ce programme permettra à la SELCO Foundation et à l'IKEA Foundation, ainsi qu'au ministère indien de la Santé et du Bien-être familial (MOHFW) et à diverses State Health Missions, de mettre en lumière à grande échelle la façon dont les populations défavorisées peuvent bénéficier de services de santé abordables grâce à l'énergie durable. »

L'initiative « Énergie pour la santé » entraîne un impact positif sur l'ensemble des parties prenantes. En effet, cette initiative donne la possibilité aux communautés du dernier kilomètre d'accéder à des soins de santé en temps opportun, garantit un environnement de travail propice à la prestation de services de qualité au personnel des établissements de santé, permet de réduire les coûts liés à l'énergie et aux équipements et d'éviter le gaspillage de vaccins et d'autres ressources essentielles dans le secteur de la santé, renforce la résilience climatique et les efforts d'atténuation des émissions de carbone tout en garantissant une amélioration des soins de santé pour l'ensemble des citoyens.

M. Per Heggenes, PDG de l'IKEA Foundation, déclare : « À l'IKEA Foundation, nous croyons fermement que la santé des personnes et celle de notre planète sont étroitement liées. En approvisionnant des milliers de cliniques en énergie fiable et renouvelable, cette initiative permettra une amélioration des soins de santé et une réduction des émissions. Nous espérons que ce programme performant pourra servir de modèle à la création de systèmes de santé efficaces et efficients à l'échelle mondiale. »

Grâce à cette initiative et au soutien de l'IKEA Foundation, la SELCO Foundation et le gouvernement indien élaboreront des méthodes et des processus qui démontrent la propriété, la gestion et l'entretien régulier des systèmes énergétiques et des appareils. Ensemble et grâce aux 25 000 établissements de santé publics, les connaissances et les compétences techniques, ainsi que les directives et les politiques qui permettent au personnel de santé à différents niveaux de gérer durablement les infrastructures de santé publiques seront améliorées. Le programme permettra également d'optimiser le réseau technique local d'énergie solaire, ce qui pourrait potentiellement entraîner des impacts indirects sur les économies locales et stimuler l'adoption de l'énergie solaire dans d'autres secteurs.

L'initiative vise à atteindre plus de 170 millions de personnes dans les 12 états et à améliorer les conditions de travail de plus de 160 000 professionnels de santé de première ligne dans ces établissements. À travers les 25 000 établissements de santé publics, le pays bénéficiera d'une capacité solaire thermique d'environ 100 MW supplémentaire et économisera plus de 3 Mt CO2e sur une période de 20 ans. Cela contribuera directement aux objectifs de neutralité carbone de l'Inde tout en constituant un changement fondamental sur la manière dont les objectifs de santé peuvent être atteints efficacement dans les communautés aux ressources limitées à travers le monde.

