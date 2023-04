J&T Express célèbre son quatrième anniversaire en Thaïlande





BANGKOK, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- J&T Express, fournisseur mondial de services logistiques, a célébré son quatrième anniversaire en Thaïlande sur le thème « Parcel Story of 4ever Friendship ».

Depuis son lancement en Thaïlande en mars 2019, J&T Express est rapidement devenu un fournisseur de services de livraison de premier plan. Grâce à son parc de véhicules, le Jet Transport, J&T Express couvre 928 districts dans 77 provinces, y compris les zones reculées. Actuellement, J&T Express fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec le soutien d'un service d'assistance téléphonique et d'un service personnalisé pour les clients VIP. Par ailleurs, J&T Fulfillment propose des solutions d'entreposage automatisées et des services diversifiés pour répondre aux différents besoins des clients B2B et B2C. Pour compléter son offre sur le marché national, J&T International, une filiale de J&T, propose également des solutions logistiques internationales à guichet unique, contribuant ainsi au développement rapide du commerce électronique transfrontalier en Thaïlande.

J&T Express dispose d'un centre de tri d'une superficie de plus de 100 000 mètres carrés, équipé d'une technologie de tri automatique de pointe en Asie du Sud-Est. Grâce à cette technologie, l'entreprise a enregistré une augmentation de 25 % du volume de colis traités et une amélioration de 19 % de l'efficacité de ses services en 2022 par rapport à l'année précédente.

Mme Lily Chen, directrice marketing de J&T Express Thaïlande, a déclaré : « Les performances de J&T Express n'auraient pas été possibles sans le soutien de nos clients et de nos partenaires. Fidèles à notre mission "orientée vers le client et basée sur l'efficacité", nous nous efforçons d'être le meilleur fournisseur de services logistiques de courrier en Thaïlande. Nous continuerons à progresser avec nos clients et à contribuer au développement de l'économie numérique du pays. »

Mario Maurer, idole nationale thaïlandaise, et un porte-parole de J&T Express Thaïlande ont également participé à cette célébration du quatrième anniversaire de la société.

À propos de J&T Express

J&T Express est un prestataire de services logistiques mondial qui possède des entreprises de livraison express de premier plan en Asie du Sud-Est et en Chine, le marché le plus important et à la croissance la plus rapide au monde. Fondé en 2015, le réseau de J&T Express s'étend sur 13 pays, notamment l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, Singapour, la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Mexique, le Brésil et l'Égypte. Adhérant à sa mission « axée sur le client et l'efficacité », J&T Express s'engage à fournir aux clients des solutions logistiques intégrées grâce à des infrastructures intelligentes et à un réseau logistique numérique, dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à connecter le monde avec une efficacité optimisée et à apporter des avantages logistiques à tous.

