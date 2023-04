Bilan de la panne de courant à Outremont et mesures prises par l'arrondissement pour sa population





OUTREMONT, QC, le 7 avril 2023 /CNW/ - Outremont est toujours affecté ce matin par la panne d'électricité dans la grande majorité de ses quartiers. L'électricité a commencé à être rétablie en fin de journée vendredi, mais hier à 20 h, seulement 83 clients d'Hydro-Québec sur 11 408 avaient à nouveau du courant dans l'arrondissement.

Toutes les équipes (voirie, parcs et métiers) ont été mobilisées depuis jeudi afin de permettre le dégagement des rues et des trottoirs en priorité. Les ruelles et les parcs seront dégagés ultérieurement des branches et des arbres qui sont tombés.

« Rien n'est ménagé pour venir en aide à nos citoyennes et citoyens pour assurer leur sécurité, mais aussi leur bien-être, a affirmé le maire Laurent Desbois. Dès que le Centre communautaire intergénérationnel (CCI) et la bibliothèque retrouveront leur alimentation électrique, nous en informerons la population. »

Le Centre communautaire intergénérationnel qui sert habituellement d'abri en cas d'urgence est toujours privé d'électricité. Les personnes qui souhaitent se réchauffer, recharger leur téléphone cellulaire ou passer la nuit peuvent se rendre dans l'un des 6 centres d'hébergement d'urgence temporaires mis à leur disposition par la Ville de Montréal https://montreal.ca/articles/verglas-etat-des-lieux-et-des-services-municipaux-46642

DOMMAGES IMPORTANTS

Plus d'une dizaine de maisons et de bâtiments privés ont été endommagés. Les inspecteurs du cadre bâti de l'arrondissement entreront en contact avec les propriétaires en début de semaine prochaine afin de les accompagner dans leurs démarches. De nombreuses automobiles ont aussi subi des dommages importants en raison de la chute des branches et même d'arbres.

La sécurité publique d'Outremont (SPO) soutient les équipes sur le terrain, travaux publics et services d'urgences de la Ville. La SPO continue à répondre aux appels des citoyens au 514 495-6241 et effectuera des patrouilles préventives.

ÉVÉNEMENTS DANS LES PARCS

Aucun événement n'est permis dans les parcs d'Outremont actuellement. Malheureusement la très populaire chasse aux cocos, organisée par Outremont en famille ce dimanche 8 avril au parc Beaubien, est annulée par mesure de sécurité pour les enfants.

POUR SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION :

Notre page Facebook demeure le meilleur moyen pour s'informer de l'évolution de la situation.

