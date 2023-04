SIS, partenaire mondial de Microsoft Dynamics 365 dans le secteur des ERP de construction commerciale pour les entrepreneurs spécialisés, étend sa présence en Europe avec l'ouverture d'un bureau à Londres





DULUTH, Géorgie, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- SIS, LLC, un partenaire de solutions Microsoft pour les applications commerciales, et un important consultant en mise en oeuvre de solutions d'ERP|CRM|BI pour la construction commerciale et d'autres organisations axées sur les projets et les services basées sur Microsoft Dynamics 365 est heureux d'annoncer :

SIS, LLC, ouvre son prochain bureau mondial à Londres. L'ouverture de ce bureau s'inscrit dans le cadre d'une stratégie continue visant à élargir la marque SIS et Microsoft Dynamics 365 pour répondre aux exigences mondiales des clients en matière d'ERP et de CRM pour les contrats de travaux civils importants, mécaniques, électriques, énergétiques et gouvernementaux. Londres deviendra un pôle commercial pour SIS au Royaume-Uni, concentré sur la fourniture de solutions Microsoft Dynamics 365 et SIS Construct 365, leur mise en oeuvre et les services d'assistance associés pour les entreprises basées au Royaume-Uni.

« Notre expansion sur le marché britannique est l'aboutissement de 25 ans de dévouement à la construction et au déploiement de solutions modernes pour les secteurs de la construction commerciale et d'autres secteurs de projets et de services. La suite de solutions SIS Construct 365 tire parti de l'énorme puissance de la pile technologique Microsoft Dynamics 365. Cela nous permet de présenter la plateforme d'ERP|CRM|BI la plus efficace, intuitive et évolutive qui offre des fonctionnalités de bout en bout sans précédent pour nos secteurs cibles », a déclaré Mark Kershteyn, partenaire chez SIS, LLC.

« Microsoft est ravi de voir SIS, un partenaire mondial de Microsoft Dynamics 365 de premier plan basé aux États-Unis, étendre sa présence sur le marché britannique. Cette expansion offre à SIS un pôle commercial supplémentaire et permet à Microsoft d'apporter Dynamics 365 dans le domaine de la construction commerciale et à d'autres entreprises axées sur les projets et les services. Cela est rendu possible grâce à fonctionnalité de construction de bout en bout de SIS Construct 365 pour les clients professionnels à la recherche de solutions d'ERP|CRM|BI conçues pour Dynamics 365 », a déclaré Ted Kempf, responsable des ventes d'applications commerciales, Services professionnels, Amériques.

SIS est basé aux États-Unis et présent au Canada, en Inde, en Pologne, en Ukraine, et désormais au Royaume-Uni, et livre des solutions d'ERP|CRM|BI à des entreprises de construction et à d'autres entreprises axées sur les projets et les services depuis plus de 25 ans. Toutes les solutions SIS fonctionnent sur Microsoft Dynamics 365 et l'IP industriel de SIS Construct 365. En tant que société de conseil en technologie, nous offrons, mettons en oeuvre et soutenons des solutions de transformation numérique de bout en bout. Nos services comprennent la mise en oeuvre d'ERP & de CRM, le secours, l'évaluation, la veille stratégique et les services gérés. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site sisn.com

