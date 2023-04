Une foire de canton entièrement renouvelée attire l'attention du marché du Moyen-Orient





GUANGZHOU, Chine, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Chu Shijia, vice-président et secrétaire général de la Foire de Canton, directeur général du Centre du commerce extérieur de la Chine, a récemment été la tête d'une délégation qui s'est rendue au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis (« EAU ») pour promouvoir la Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton » ou « la Foire ») dans le cadre de la première promotion internationale de la Foire depuis la transition de la Chine vers l'optimisation de la prévention et du contrôle des épidémies.

Cette promotion vise à présenter la nouvelle image de la Foire de Canton, en mettant l'accent sur l'intégration transparente des expériences en ligne et en présentiel. Il s'agit d'inviter des acheteurs internationaux à participer à la Foire, qui a suscité un intérêt important de la part des milieux d'affaires concernés au Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient, un marché important parmi les pays de l'Initiative Ceinture et Route, a toujours été l'une des principales sources d'acheteurs de la Foire de Canton. Compte tenu des caractéristiques uniques du marché local, la délégation a mené une série d'activités de publicité et de promotion, telles que :

des présentations spéciales au Koweït et aux Émirats arabes unis,

la signature d'accords de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar et le Groupe LULU International des EAU,

des contacts avec les services de promotion du commerce des trois gouvernements, ainsi qu'avec la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït, la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar et d'autres organisations commerciales de premier plan,

des rencontres avec X-cite, LULU Group International et d'autres grandes chaînes de distribution, ainsi qu'une réunion avec les clients VIP de la Foire de Canton tels qu'Abuissa,

des recherches sur le Koweït International Fairground, le Doha Exhibition and Convention Center, le Dubai World Trade Center et d'autres organisations locales de congrès et d'expositions,

des rencontres avec des compagnies aériennes de renom, comme Qatar Airways, pour explorer les possibilités de collaboration.

La 133e Foire de Canton reprendra un format 100 % présentiel et mènera une campagne intensive via une série d'activités promotionnelles, notamment la mise en service de la salle d'exposition agrandie, l'élargissement de la foire, et l'introduction de nouvelles zones d'exposition thématiques, pour attirer les milieux d'affaires locaux.

À l'avenir, le Centre de commerce extérieur de la Chine restera en contact étroit avec les organisations industrielles et commerciales du Moyen-Orient, il mettra l'accent sur les niveaux de service client, améliorera la satisfaction client, utilisera la Foire de Canton comme plateforme de promotion commerciale, aidera la Chine et le Moyen-Orient dans leurs échanges économiques et commerciaux, et promouvra la coopération internationale dans le cadre de l'Initiative Ceinture et route.

Pour obtenir les dernières informations concernant la 133e Foire de Canton à venir, veuillez vous inscrire sur https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2049072/22521680771261__pic_hd.jpg

