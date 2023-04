KUNGFU LIMITED EDITION et la marque DRAGON lancent une nouvelle collection offerte en édition limitée incarnant l'« esprit kung-fu » et explorant de nouveaux horizons en matière de style de vie.





SINGAPOUR, 7 avril 2023 /CNW/ -- Le 7 avril 2023, les admirateurs du légendaire Jackie Chan auront droit à trois lancements incroyables. Premièrement, ils assisteront au lancement de son nouveau film « Ride On » mettant en vedette Jackie Chan et son style caractéristique dans une histoire sur les maîtres des arts martiaux et le lien qui unit un homme et son cheval. Deuxièmement, une édition spéciale de « I am still Jackie Chan », album qui raconte l'histoire de sa vie, sortira en format CD et vinyle, offrant à ses admirateurs une compréhension plus approfondie de l'acteur et du chanteur qu'ils aiment. Enfin, KUNGFU LIMITED EDITION et la marque DRAGON lanceront une nouvelle collection offerte en édition limitée. Avec ces trois lancements, Jackie célébrera son 69e anniversaire de la meilleure des manières, en partageant ses talents et son coeur avec ses admirateurs du monde entier.

Pendant des décennies, l'expression émotionnelle de Jackie Chan sur scène et à l'écran a captivé des auditoires de tous âges, transcendant les frontières culturelles et générationnelles. Sa présence emblématique dans le monde du kung-fu a influencé non seulement l'industrie cinématographique, mais aussi le monde de la mode. De ses premiers triomphes à ses luttes personnelles, l'esprit et l'énergie inébranlables de Jackie ont inspiré d'innombrables admirateurs dans le monde entier. Son influence résonne encore et il continue de laisser sa marque sur la musique et le cinéma, renforçant son héritage en tant que véritable icône mondiale.

Préparez-vous à être émerveillés par KUNGFU LIMITED EDITION, marque style de vie avant-gardiste alimentée par la plateforme révolutionnaire Web3 KUNGFUVERSE, et par sa collaboration très attendue avec la marque Dragon inspirée par le légendaire Jackie Chan et son « esprit kung-fu » emblématique. La collection est une fusion remarquable du meilleur des deux mondes, qui comprend des articles ménagers et de mode, des accessoires et plus encore, tous conçus de façon méticuleuse et exquise avec une attention particulière pour le détail, l'innovation et l'aspect pratique. Chaque produit est fabriqué en édition et en quantité strictement limitées, reflétant la promesse de la marque d'offrir une expérience sans pareille aux consommateurs qui apprécient les plaisirs de la vie.

Préparez-vous à une collaboration révolutionnaire alors que KUNGFU LIMITED EDITION et la marque Dragon s'unissent pour élever le style de vie à un tout autre niveau. Jackie Chan s'est engagé en profondeur dans tous les aspects de la conception et du développement des produits, et le partenariat incarne donc une passion commune pour la qualité, l'innovation et la créativité. Le résultat est une collection inégalée de première qualité d'articles ménagers et de mode, d'accessoires et plus encore, imprégnée de l'essence de la culture kung-fu et adaptée aux besoins des créateurs de tendances modernes. Découvrez un nouveau monde de style, où la tradition et la fonctionnalité se rencontrent et où les objets du quotidien deviennent de véritables oeuvres d'art.

La collection issue de la collaboration entre la marque KUNGFU LIMITED EDITION et Dragon allie harmonieusement créativité et minutie, saisissant naturellement la personnalité distinctive de Jackie Chan. L'esprit de la marque se reflète élégamment dans le matériau, la conception et la fonctionnalité des produits, en mettant l'accent sur l'aspect pratique plutôt que sur un simple logo. Le sac de voyage Master Dragon, accessoire élégant et moderne, comporte des éléments latéraux en cuir véritable représentant le « J », initiale emblématique de Jackie Chan, ainsi qu'une pochette latérale pratique pour ranger les documents de voyage, un clin d'oeil à sa philosophie de vie portée sur l'écologie. Les décanteurs de style kung-fu faits à la main présentent des conceptions novatrices qui s'attaquent au problème des prises peu pratiques, reflétant l'approche centrée sur l'utilisateur de Jackie Chan. Les verres à vin en cristal de style kung-fu faits à la main, avec leurs fonds à code de couleur, sont faciles à reconnaître, ce qui les rend parfaits pour divers scénarios. Que vous exploriez le monde ou votre propre ville, ces produits incarnent l'esprit d'aventure et le style qui définissent l'une des vedettes de cinéma les plus emblématiques au monde.

L'enthousiasme grandit alors que la collection collaborative prévoit lancer une nouvelle couleur exclusive, JC Blue, dans les prochains produits. JC Blue représente la nature contrastante de la personnalité de Jackie, une couleur symbolisant d'une part l'audace et la vitalité de son personnage de film d'action et, d'autre part, les valeurs de sérénité et de durabilité qu'il incarne à travers sa philosophie personnelle.

L'« esprit kung-fu » a transcendé ses origines enracinées dans les arts martiaux et l'athlétisme pour devenir une philosophie axée sur l'authenticité et l'amélioration continue de soi. Il a influencé divers domaines, y compris le cinéma, la musique et, maintenant, les marques style de vie. KUNGFU LIMITED EDITION incarne cet esprit, insufflant aux objets de tous les jours créativité et savoir-faire pour repousser les limites des tendances. En interprétant « l'esprit kung-fu » d'une manière nouvelle et innovante, la marque met en valeur des possibilités illimitées et inspire un nouveau mode de vie.

Découvrez le monde immersif de KUNGFU LIMITED EDITION qui se trouve au bout de vos doigts grâce au nouveau site Web mondial créé par la prestigieuse agence de création londonienne BRU:D. Le site offre une expérience utilisateur intuitive et attrayante et présente la plus récente collection issue de la collaboration avec la marque Dragon avec un savoir-faire exceptionnel et des motifs novateurs. La collection offerte en édition limitée est maintenant disponible à l'achat dans le monde entier (https://kungfu.limited/), offrant une expérience de style de vie unique en son genre qui allie harmonieusement les valeurs traditionnelles de la culture kung-fu aux tendances contemporaines.

Le 7 avril, KUNGFUVERSE lancera une célébration mondiale de la collection collaborative KUNGFU LIMITED EDITION avec des publicités extérieures affichées dans les principales villes du monde. De New York à Tokyo, en passant par Londres et Séoul, ces publicités présenteront l'approche novatrice de la marque en matière de produits de style de vie, qui incarnent tous l'esprit kung-fu porté par Jackie Chan à travers le monde. Ce lancement fera connaître la personnalité et la culture uniques de Jackie Chan à un public international et incitera les gens à adopter un mode de vie qui valorise la créativité, la qualité et l'innovation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046325/image_5027680_35022161.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046326/image_5027680_35022318.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046327/image_5027680_35022380.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2046238/image_5027680_35022099_Logo.jpg

SOURCE kungfuverse.io

